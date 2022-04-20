國道自撞棄車到友人家睡覺遭訴　BMW駕駛喊「盡力了」獲判無罪

▲許男駕駛BMW行經國道一號，因打滑自撞導致車輛故障，未叫道路救援也沒放警示三角架，竟回友人家睡覺。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

許姓男子駕駛BMW白色轎車，行經國道1號，因打滑旋轉，反彈到外側車道，車故障後即停在輔助車道。許男下車後，未擺放車輛故障標誌三角架，竟搭乘路過的車輛到友人家睡覺，導致吳姓駕駛行經閃避不及撞上，車輪爆胎，被依公共危險起訴。士林地院審結，認為許男考量自身安全先行離開高速公路，難認是基於壅塞陸路致生往來危險而棄置車輛，判處無罪。

去年4月29日4時許，許男駕駛BMW行經國道1號南向23.9公里路段，車子突打滑失控，整輛車碰撞內側護欄，反彈到外側車道，車停在輔助車道跨外側路肩，因故障無法行駛，許下車後，未擺放警示車輛故障標誌三角架，隨即搭乘路過的另1輛車到士林區重慶北路交流道附近便利商店下車，再到王姓友人家睡覺。

正當他若無其事呼呼大睡時，因未通報道路救援業者，拖走故障車，吳姓駕駛同日行經該路段時，見到許男故障車停在前方輔助車道上跨外側路肩，想向左閃避，卻因左側有另1輛大卡車行駛，導致他無法駛入左側車道閃避，不慎碰撞上許的故障車，導致吳男車子右前車輪爆胎，最後只好停放在輔助車道上，因此被依公共危險起訴。

▼許男將故障BMW直接棄置於路肩，隨後攔車離開現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

法院審理時，許男否認有壅塞陸路致生往來之危險犯行，辯稱，打滑失控後，車子已經在冒煙了，放置警示標誌的後車廂也打不開，他還是硬踩油門開到最右邊，況且他也有通報道路救援業者，說國道1號23.9公里處有事故，車輛在路中間需要拖吊，因為，當時下大雨很危險，路邊有一台車經過才先將他載到高速公路下，向法官強調「我已經盡力做當時能做的事了」。

法官經查，發現當天高公局確實有接獲事發處有通報交通事故，但當日拖救車輛派遣系統未有相關派遣紀錄，應該是該拖救車路巡發現許男BMW車輛，直接執行拖救作業時，未回報；許男也是考量自身安全先行離開高速公路，因此難認他是基於壅塞陸路致生往來危險而棄置車輛，諭知無罪。