獨／別囤快篩劑！月底1000萬劑抵台　最快週末市面先鋪貨百萬劑

▲快篩劑。（示意圖／PGTlak提供）

記者陶本和／台北報導

近期本土疫情升溫，國內快篩需求大增，許多人搶買、囤積快篩試劑。據了解，這幾天已陸續有華航專機、大韓航空的班機，載運亞培與羅氏兩家國際大廠的快篩回台，規劃24日前進口175萬劑，預計本週末能上架銷售，而月底將有1000萬劑抵台，不過國際航班仍有變數，確定資訊仍待指揮中心宣布。

前陣子因台灣疫情穩定，相較於周邊國家，國內快篩需求小，廠商增加產能和進口的誘因不大，價格也壓不下來。不過，最近這波疫情後，國內需求大增，各縣市政府的需求也暴增。

據悉，政府近來除了協調國內廠商增加產能，也協調國內藥商自國外進口，以供應未來所需。政府官員表示，行政院長蘇貞昌指示副院長沈榮津協調，先由指揮中心供給地方政府作為居隔者使用，再由國內廠商提升量能、廠商緊急進口雙管齊下。

同時，政府也已經協調中華航空專機載運回台，提供市面上通路和預計下個月初實施的實名制通路販售。

有官員向《ETtoday東森新媒體》記者透露，這幾天都已陸續有華航的專機和大韓航空的班機載運亞培與羅氏兩家國際大廠的快篩回台。根據規劃，4/24之前會進口175萬劑，其中30萬劑會給地方政府，作為履行共同供應契約的數量。

至於其他145萬劑，則會舖到市面通路，預計本週末起就能上架銷售，同時也協調廠商，希望將這批快篩價格壓低至200多元。

另外，由於月底前共有一千萬劑快篩會到貨，政府下個月預計採用的實名制快篩價格，將可再壓低至每劑100元上下。因此，官員提醒，民眾不需囤貨，以免浪費。