亞速鋼鐵廠地下工事至少6層　「圍而不打」要逼烏軍動搖

▲▼烏克蘭南部港城馬力波的亞速鋼鐵廠。（圖／路透）

國際中心／台北報導

目前仍有2千多名烏軍死守馬力波(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal steel factory)，時間已長達7周，接近彈盡糧絕。英國國防部今天指出，俄羅斯總統普丁改採封鎖方式圍困亞速鋼鐵廠，很可能是希望動搖馬力波守軍繼續抵抗的意志。

英國國防部在例行公告推文說，烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區戰鬥仍在持續中，俄軍進一步攻向一些村落發動進攻，包括紅利曼（Krasnyy Lyman）、布哈伊克法（Buhayikva）、巴爾文科沃（Barvinkove）、利曼（Lyman）和波帕斯納（Popasna）。

不過，外界仍把目光集中在在馬力波的亞速鋼鐵廠，因為，亞速鋼鐵廠行政大樓已被車臣特種部隊控制，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）21日更宣布，已經解放馬力波，只剩下一些「烏克蘭激進份子」仍被圍困在鋼鐵廠內。

俄羅斯所指的「激進份子」，主要是指亞速軍團（亞速營，Azov Battalion），除此之外，還有部分烏克蘭海軍陸戰隊與民兵部隊，總人數據悉約在2500人。

亞速鋼鐵廠位於馬力波東部海岸，是歐洲最大的鋼鐵廠，整個廠區面積廣達11平方公里，最特別的是，在美蘇冷戰時期還修建的深達六層的地下工事，有的報導甚至說多達8層，因此地下通道高達24公里，殘存的烏軍可以在有如迷宮的地下任意移轉，對俄軍發動襲擊。