　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內

▲▼上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內。（圖／翻攝微博）

▲上海副市長視察民宅，「冰箱塞滿食物」照曝光！（圖／翻攝微博）

文／中央社

上海市副市長陳通19日前往社區視察物資供應時，一戶民宅的桌上及冰箱堆滿大量食物，加上他視察時雙手一直隱藏在袖子裡，引發大批中國網民質疑這是「擺拍」及懼怕染疫，那為何還要視察？

星島日報報導，根據網路流傳照片，兼任上海市疫情防控領導小組「生活物資保障專班」負責人的陳通，19日前往上海市寶山區的「遠景佳苑」小區視察，接連出現上述場景。

這些照片顯示，陳通等官員當時身著淺藍色防護服及佩戴N95口罩，進入「遠景佳苑」一戶民宅視察，還特地打開屋主家裡的超大型冰箱觀察，只見冰箱裡堆滿了各種食物及蔬果。不但如此，連屋內另一角的餐桌上，也堆滿了各式各樣的食品。

▲▼上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內。（圖／翻攝微博）

▲▼上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內。（圖／翻攝微博）

除了堆滿食物的畫面引起眾多中國網友側目，陳通的動作也引起爭議。在照片中，陳通的雙手始終隱藏在袖內，袖口只見兩團白色的消毒布，連他打開屋主的冰箱門也是隔著袖子，看不到手。

這幾張照片引發了不少中國網友的強烈質疑。其中最多的質疑在於，為什麼陳通視察的這戶人家就是有這麼多食物，而其他許多上海人家裡的食物卻十分匱乏？進而懷疑這似乎是事先安排的「擺拍」畫面；還有人說，這戶人家冰箱裡的食物「塞得比我家過年還多」。

另有不少中國網友則對陳通雙手始終藏在袖子裡表示質疑，指這是「極度嫌棄嗎」；有人則認為，高官既然這麼懼怕染疫，那為什麼還要出來調研呢？還有人說，「下社區的這德性樣子，連普通義工都不如」。

▲▼上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內。（圖／翻攝微博）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
3歲童遭餵辣油+關廁頭撞牆！爸媽「當狗養」虐死　母二審輕判
深眠靠10招！醫激推「特種部隊睡眠法」超有效
結婚前1周新郎失蹤！她哭求婚顧「保留訂金」　半年後結局超展開
路人咳嗽心裡發毛　醫師曝：「這個位置」最危險
上海副市長視察民宅　「冰箱塞滿食物」照曝光！
元元穿睡衣「胸前釦子突爆開」！　意外走光崩潰尖叫
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內

中美國防部長通話　魏鳳和：台灣屬於中國「堅決維護主權」

爬山採蘑菇分好友！6人中毒「1人全身換血4次 」　醫見品種嚇壞

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

失戀男花4萬救感情　超扯課程「早睡隔天才會XX」更有魅力

陸民航局公布東航空難初步調查報告：8900公尺快速下降，撞地後解體

銀行搞錯「帳戶多出1767萬」！她狂打電話主動退錢　反被告上法庭

陸外交官楊萬明新任港澳辦副主任　原為駐巴西大使

鍾南山認為「動態清零不能長期維持」　呼籲有序開放

博鰲論壇報告「2022亞洲經濟增長4.8％」 習近平21日視訊出席開幕式

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

上海副市長視察民宅「冰箱塞滿食物」照曝光！驚見他雙手都藏袖內

中美國防部長通話　魏鳳和：台灣屬於中國「堅決維護主權」

爬山採蘑菇分好友！6人中毒「1人全身換血4次 」　醫見品種嚇壞

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

失戀男花4萬救感情　超扯課程「早睡隔天才會XX」更有魅力

陸民航局公布東航空難初步調查報告：8900公尺快速下降，撞地後解體

銀行搞錯「帳戶多出1767萬」！她狂打電話主動退錢　反被告上法庭

陸外交官楊萬明新任港澳辦副主任　原為駐巴西大使

鍾南山認為「動態清零不能長期維持」　呼籲有序開放

博鰲論壇報告「2022亞洲經濟增長4.8％」 習近平21日視訊出席開幕式

呂玉玲宣布參選桃園市長！羅智強送花籃　邱奕勝、魯明哲給祝福

母親節必備標配「蛋糕」　饗賓餐旅全素、泰奶等口味蛋糕討好媽媽

減肥也能吃點心？營養師教「挑選3大原則」　吃得飽也不怕發胖

蔣萬安拋「防疫新模式」　快篩取代隔離、訂兒童就醫指引

浪花3兄弟連線超猛！柯爾將沿用　格林與3後衛同場：宛如天堂

林文舟／憲法法庭如拼裝車　新法帶給法官與人民災難

胡偉良／在疫情的房市新情勢下　這時該買房嗎？

調查局追華視誤播「共軍襲台」原因　2名導播招認：單純失誤

挪威軍援烏克蘭100枚「西北風防空飛彈」　已經出貨送往前線

史上最大搶案台南搶7736萬　「最後一人」黃江正逃12年今重判21年

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

銀行搞錯帳戶多出1767萬！她反被告上法庭GG

超正單親媽狂約300人　4個月爽撈4600萬

爬山採蘑菇分好友！6人中毒1人全身換血4次

公司出怪招！他下班被要求傳手機電量截圖

上海副市長視察民宅　冰箱塞食物照曝

不用趴睡！小學引入午休神器

上海辦公樓深夜燈火通明 照片放大一看！全是被收治隔離民眾

趁封城惡意加價　上海外送員兩周暴賺9萬元

男同事1句話她驚覺遭偷拍！化妝鏡挖出4針孔

「仙鶴」飛進靈堂磕頭送行…遭疑殯葬業新服務

老鼠偷錢被抓包！2個小亮點吃驚看鏡頭

上海警察背「假人」上樓

拒去方艙！上海94歲嬤遭半夜撬鎖拉走

鍾南山呼籲有序開放：動態清零不能長期維持

更多熱門

相關新聞

一換掉25年老電器　長輩見電費單傻眼了

一換掉25年老電器　長輩見電費單傻眼了

就怕夏天電費爆表，有些人會趁現在汰換家中老舊家電。有網友便在PTT的WomenTalk板上表示，打算花一筆錢換掉家裡的舊電器，想看看一級能效是不是真的有差、能省很多電費？「很難說服長輩，他們不相信，所以我打算自己先買先斬後奏」，便發起討論，「家裡要換一級能效家電，優先換誰？」

上海辦公樓深夜燈火通明 照片放大一看！全是被收治隔離民眾

上海辦公樓深夜燈火通明 照片放大一看！全是被收治隔離民眾

上海仍有1188萬人被禁足在家　52例重症患者在醫院治療

上海仍有1188萬人被禁足在家　52例重症患者在醫院治療

上海警察背「假人」上樓

上海警察背「假人」上樓

上海拚「社會面清零」 金山崇明兩區率先達標

上海拚「社會面清零」 金山崇明兩區率先達標

關鍵字：

上海冰箱陳通

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台鐵勞動節　退票免手續費

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

快訊／第四劑疫苗拍板！年長者、免疫力不佳優先打

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

更多

最夯影音

更多
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面