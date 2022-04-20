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台南市第1家野生動物救傷中心　在頑皮世界正式揭牌

▲台南市第1家野生動物救傷中心在頑皮世界成立，台南市長黃偉哲等人親自揭牌，並觀摩頑皮世界獸醫師為豬尾猴健康檢查情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第1家野生動物救傷中心在頑皮世界成立，台南市長黃偉哲等人親自揭牌，並觀摩頑皮世界獸醫師為豬尾猴健康檢查情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第1家野生動物救傷中心，20日在學甲區頑皮世界野生動物園舉辦揭牌儀式，市長黃偉哲、頑皮世界總經理張維銘、特有生物保育中心副主任林旭宏、台江國家公園管理處長張登文、雲管處長陳煜川等人出席揭牌，肯定頑皮世界熱心公益推動野生動物保育的貢獻。

▲台南市第1家野生動物救傷中心在頑皮世界成立，台南市長黃偉哲等人親自揭牌，並觀摩頑皮世界獸醫師為豬尾猴健康檢查情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲表示，頑皮世界是一個最優質的企業外，也是最有社會責任的企業，頑皮世界的動物檢傷中心，照顧園內的動物成果斐然，也能夠跟市府農業局還有農委會救傷中心合作，來成立正式的動物醫院，能夠對於園外許多野生動物需要救助的提供幫助。市府已向中央爭取預算20萬元，獎勵民間團體對推動野生動物保育貢獻，希望公私協力合作，與國際接軌，一同守護野生動物。

▲台南市第1家野生動物救傷中心在頑皮世界成立，台南市長黃偉哲等人親自揭牌，並觀摩頑皮世界獸醫師為豬尾猴健康檢查情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

揭牌儀式後，與人士參觀頑皮世界救傷中心，獸醫師們正為豬尾猴健康檢查。園方說明，近年配合市府救傷的物種就有10餘隻，多以台灣原生物種為主，例如：麝香貓、長鬃山羊、穿山甲、山羌等。

▲台南市第1家野生動物救傷中心在頑皮世界成立，台南市長黃偉哲等人親自揭牌，並觀摩頑皮世界獸醫師為豬尾猴健康檢查情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，台南市每年野生動物救傷數量約2290隻，主要物種為鳥類、哺乳類、爬蟲類、兩棲類，其中鳥類約佔93％、哺乳類約佔5％、爬蟲類及兩棲類佔2％，大部份為本土野生物種或過境候鳥，少數為人為飼養逃逸物種。李建裕說，野生動物救傷需要有良好的照護機構，才能讓野生動物儘快重返山林，對於無法野放物種，也能獲得良好照顧。

▲台南市第1家野生動物救傷中心在頑皮世界成立，台南市長黃偉哲等人親自揭牌，並觀摩頑皮世界獸醫師為豬尾猴健康檢查情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局保育科長朱健明呼籲民眾，不要覺得野生動物可愛就捕捉、買賣、飼養，野生動物不適合人類飼養環境，任意餵飼，容易造成野生動物死亡，而且可能攜帶共同傳染病菌感染人，提醒民眾應秉持「不捕捉、不販賣、不餵飼」三不原則，農業局強調，捕捉、持有或販賣野生動物可能涉及刑法判刑及最高150萬元罰鍰，尊重野生動物，對野生動物才是一種福氣。

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