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社會 社會焦點 保障人權

經營「人類圖」翻臉鬧離婚　人妻一動作讓老闆成「最小股東」

▲▼吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲林姓男子不滿妻子把公司股權轉讓給新進1年員工，怒告侵占等罪都不起訴。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子原本和妻子合夥經營公司，2018年間因業務需要，朝聘了1名譚姓員工協助處理事務，隔年林男和妻子鬧離婚，進而發現，妻子竟然把自己名下的股權，大半都轉給了譚男，林男懷疑妻子要免除剩餘財產分配的責任，控告妻子和譚男分別涉嫌侵占、偽造文書、背信等罪，台北地檢署調查後18日處分不起訴。

據了解，林男和妻子經營的公司，專門介紹傳承自占星學的人類圖，據稱分析人類圖可用來了解自己個性與本性，進而找到適合的改變方向，目前在台灣仍不算是太風行的命理工具。

林男提告指控，他和妻子各自出資成立公司，後來股權分配改成林男10%、妻子60%、員工30%，到了夫妻倆要談離婚的時候，妻子突然把50%的股權也給了員工，導致譚男握有80%股員，相對於林男和妻子各剩10%，老闆竟然成了最小股東，形同員工的員工。

但檢察官調查，除非有特別約定，否則妻子把自己名下的股權轉讓出去，不需要經過任何人同意，雖然林男主張這樣會侵占到他原可獲得的夫妻財產剩餘分配，但這個分配權只是一種權利，並不代表林男一定能獲得財產利益，與法定要件構成不符，因此最後處分全案不起訴。

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