5年4千隻寵物鼠遭不當對待！　動團喊「兔、鳥和刺蝟」納特寵管理

▲動團與跨黨派立委共同召開「愛鼠、刺蝟與愛兔動物福利在哪裡？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣動督盟等動保團體今（19日）開記者會指出，5年來超過4千隻寵物鼠遭不當對待外，非犬貓寵物福利根本看不到，調查更發現繁殖業者一籠飼養多隻，大量倉儲繁殖，形成高密度疏忽管理的生存競技場，環境有如煉獄，死傷慘重無從統計，盼政府將「這些動物」納入特寵管理。

台灣愛鼠協會、台灣刺蝟照護推廣協會與台灣動物保護行政監督聯盟等動團與跨黨派立委蔡壁如、高嘉瑜、林奕華與陳椒華一起呼籲，優先將鳥類、兔子、鼠類與刺蝟納入特定寵物管理。台灣愛鼠協會理事長張勝鬘表示，自2017年以來，接獲數千隻寵物鼠災情通報，5年超過4千隻鼠類寵物遭受不當對待，湧入愛鼠協會收容中心，每年數量持續上升。

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台灣刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲指出，刺蝟被業者不當對待與棄養的案件也是層出不窮，單單2019年間，協會就接獲超過337隻刺蝟被不同繁殖場陸續遺棄的通報。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳認為，動保法特寵只管犬貓不管非犬貓動物，相關規範匱乏，加上惟因第一線人員採證舉發相當困難，上千種非貓犬寵物依舊未受保障，如今寵物科成立，不用修法，只要擴大規範，就能有作為，保障更多動物福利。

▲動團表示，5年來超過4千隻鼠類寵物遭受不當對待。

動團提到，政府目前對於非貓犬寵物業者完全沒規範，導致業者只管營利，民眾於購買小動物時被告知以繁殖場的扭曲方式飼養，導致民眾帶小動物回家後，棘手問題浮現，增加棄養及不當對待動物機率。協會多年接獲民眾舉報與暗中調查，因無相關規範，繁殖業者只要以角鋼架、小小的整理箱或是鐵籠，一籠飼養多隻，便可大量倉儲繁殖，形成高密度疏忽管理的生存競技場，環境有如煉獄，死傷慘重無從統計。

動團直指，「不人道繁殖」、「不當販售錯誤示範」、「不當飼養引發災情」、「不當引進」、「不當寄送」與「無法管理」是造成動物災情主因。動團最後提出「源頭管制」、「繁殖買賣管理」、「訂定非貓犬動物的運輸、繁殖、買賣、受傷就醫與飼養原則等規範」與「針對現行具有高入侵潛勢、高疾病傳播或高危險、動物福利維護不易之物種，應辦理飼養登記制度」4訴求。