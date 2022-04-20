動團喊「狩獵不等於保育」！　原民怒嗆拿出證據：別散布無知的恐懼

▲吳幸如（左三）強調，獵人最關心的是動物有無變少，因狩獵文化珍貴。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」（狩獵管理辦法）修正說明座談會今（20日）下午召開。會前原民怒嗆動保團體拿出證據，別污名化生態失衡就是原民害的，山林有獵人野生動物才能永續。動團批，狩獵不等於保育，全國無人可合法獵捕野生動物，遑論保育類，轟林務局開後門。

原民團體搶在動團記者會前開現行狩獵管理辦法已宣告違憲，儘速修法勿拖延，動保團體勿無理阻擋記者會。立委陳瑩到場聲援說，原民被冠上是生態失衡的罪魁禍首很不公平，生態失衡原因很多，但絕不是原民，原民也是稀有動物，很多文化需被保護，嚴正抗議污名化。

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立委鄭天財指出，只有原民一直真的在守護台灣土地、山林跟野生動物，過去法律明訂原民可狩獵野生動物，林務局今會修該法是大法官釋憲案已出來，其實已被戕害，完整原民文化沒了，但大家退而求其次、卑微的接受，並強調會傷害野生動物的絕不是原民。

▲動團在林務局門口對面高舉牌子怒轟林務局開後門給原民。



屏科大森林系教授吳幸如表示，傳統文化現代雖式微，但部落倫理是不能因自己獵場動物少了，就到別人獵場偷，而是要管理自己停止打獵，且近年動物愈來愈多、獵人愈來愈少，少到有些地區進去變違法，卻迎來許多山老鼠砍樹、盜用山產，若有獵人在，反而能巡守山林，知道什麼動物少了，如近來山羊變少，大家就會討論接下2年別再打。

吳幸如質疑動團要消滅懂得如何與自然資源共存的團體？若該法不修，等同回到山林無政府狀態，獵人其實最關心的是動物有無變少，狩獵文化珍貴，在管理倫理下的自我約束、有效管理，不可能濫捕跟販售，野生動物才能永續。

吳幸如困惑到底動團想要什麼？原民方就事論事也有數據，動團不信就算，還屢稱野生動物就是因原民打了才愈來愈少或沒了，這部分請提出證據。原住民族青年陣線的Savungaz表示，現行狩獵管理辦法被宣告違憲是事實，主管機關必須盡速依法修正，希望跟動團對話，不要散布無知的恐懼，抹黑原民狩獵文化，才能一起在保存、傳承文化前提下努力。

▲動團強調，狩獵不等於保育。



動物保護立法運動聯盟不滿怒控，原民狩獵問題爭議已久，最後透過釋憲衡平原民文化與野生動物保育價值，相關修法茲事體大，理應透過公民參與，廣泛諮詢，並舉辦聽證，以求周延，過程中動團從未受邀參與，林務局卻僅在一週前提供凡25條的預告草案，今日僅憑一場「說明座談會」，邀請近百單位、人員出席，更讓每人發言2分鐘，就想定案推出，完全黑箱蠻幹。

動法聯認為，釋憲雖強調尊重原民傳統文化，包括祭儀與自用，但所指「部落族群傳承之飲食與生活文化；自行獵獲之野生動物；供自己、家人或部落親友食用或作為、工具器物；及非營利性自用」等條件，如何定義；每年獵殺多少動物，動種、性別、大小等生物基礎資料如何收集，資訊如何公開及部落如何自主，評估檢討機制為何，都是林務局身為保育主管機關應盡的職責。

動法聯強調，狩獵不等於保育，至多只是利用野生動物的方式之一，林務局所訂所謂「原住民族狩獵辦法」(草案) 不僅有法外開後門，開放特定族群狩獵保育類野生動物，違反大官法803解釋之嫌，更自創、新增狩獵「定義」，亦有逾越母法授權之虞，現行管理辦法應修正，整體過程應透過公民參與、資訊公開，重新研擬，以利維護憲法與法律精神，兼顧原民文化與野生動物保育法益。

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