俄羅斯在烏東部署2萬傭軍！從敘利亞、利比亞調派　計畫占領頓巴斯

▲烏克蘭軍坦克在被毀壞的俄軍車輛旁行駛，烏軍重新奪回哈爾科夫周圍村莊。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄軍將作戰焦點轉移至占領烏克蘭東部的頓巴斯地區，除了可以確保通往克里米亞地區的陸橋、還可以確保克里米亞地區的淡水供應。一名歐洲官員透露，莫斯科當局正在從敘利亞、利比亞，以及其他地區吸收高達2萬多人的雇傭軍，以求能夠在最短時間內擊破烏克蘭的抵抗力量。

根據《衛報》，一名歐洲官員透露，俄軍在頓巴斯（Donbas）地區所發起的最新攻勢中，從敘利亞、利比亞與其他地區派遣高達2萬多名的傭兵，他們被派往戰場時並未攜帶重型裝備或裝甲車，「我們確實看到一些人從敘利亞、利比亞等這些地區轉移至頓巴斯地區，這些人主要被用來對抗烏克蘭的抵抗力量。」

該名官員補充道，「他們是步兵，沒有任何重型裝備或車輛。」

報導指出，被派遣前往烏克蘭作戰的敘利亞退役士兵，根據軍銜和經驗的不同，月薪介於600至3000美元之間。

俄羅斯最神秘的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）已將其在利比亞作戰的大部份士兵轉移至烏克蘭；烏克蘭軍事情報機構於3月表示，莫斯科當局已與其所支持的利比亞軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）達成協議，派遣利比亞戰士前往烏克蘭。

▲俄軍包圍馬力波、攻擊亞速鋼鐵廠，數百名平民躲在地下室避難。（圖／達志影像／newscom）

該名歐洲官員分析，在烏克蘭作戰的第2個階段，克里姆林宮設下4項目標，分別是占領頓巴斯地區、確保通往克里米亞地區的陸橋（尤其是目前被俄軍圍困的馬力波市最為重要）、占領赫爾松以確保克里米亞地區的淡水供應、占領其他可被作為緩衝區或談判籌碼的額外領土。

該名歐洲官員還分析俄軍日漸失勢的原因。他指出，儘管通往頓巴斯地區的補給線較短，但俄軍依舊面臨後勤方面的挑戰，這很大程度取決於俄軍作戰時相當依賴鐵路、公路，「俄軍其實非常依賴鐵路，而鐵路曾多次成為（烏克蘭）抵抗力量的目標。」

該名官員還表示，目前俄軍的士氣相當低落、且越來越低，因為俄軍非常不喜歡殺害同樣說俄語的人，且俄軍還失去黑海艦隊旗艦莫斯科號；而俄軍至今仍然沒有受到保證的空中優勢，因此無法向地面部隊提供近距離空中支援。

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