俄羅斯「核彈轟炸機」進逼烏克蘭影片曝　前官員：普丁不會妥協

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮前俄羅斯事務顧問菲奧娜希爾（Fiona Hill）表示，隨著俄羅斯在烏克蘭東部前線展開新一輪攻勢，總統普丁現階段並不會妥協讓步。另方面，在俄軍艦「莫斯科號」沉沒後，俄軍一架可攜帶核彈的圖-160轟炸機接近烏克蘭領土上空，引發外界關注。

▲ 俄軍出動圖-160轟炸機，飛越俄羅斯境內卡盧加地區上空。（圖／翻攝自YouTube）

鏡報報導，在俄羅斯面對黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）沉沒的巨大壓力時，俄軍一架圖-160戰略轟炸機出現在俄國西部卡盧加地區（Kaluga region）上空，由4架戰機及1架伊留申IL-78空中加油機伴飛，此地也接近烏克蘭領土上空。這一幕被人發現並拍攝下來，但俄國防部拒絕透露此次任務相關內容。

令人關注的是，圖-160戰略轟炸機可攜帶核彈，似乎是在展現軍力。這款轟炸機擁有「白天鵝」、「海盜旗」的稱號，是世界上航速最快、航程最遠的戰略轟炸機，能攜帶12枚核彈飛行。

▲烏克蘭基輔郊區布查（Bucha）有許多平民喪生。（圖／路透）

俄軍正在烏克蘭東部頓巴斯地區展開第二階段軍事行動，面對外界質疑俄羅斯可能在烏俄衝突中使用核武，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）19日表示，俄羅斯只會在烏克蘭境內使用常規武器。

不過白宮前俄羅斯事務顧問菲奧娜希爾（Fiona Hill）受訪時表示，普丁現階段無意進行妥協，他在有心情進行談判之前，想知道到底能取得何種成果，現階段取得任何成功或突破的機會渺茫，除非俄軍的軍事行動受阻並認定已無法再繼續向前推進。

▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）