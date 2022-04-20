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桃園市府協助居民向美福倉儲求償　分級賠償27里合計約1千萬

▲桃市府協助美福火災影響居民求償約1,000萬

▲桃市府協助美福火災影響居民求償約1,000萬。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「美福火災公害自救會」到桃園市政府門口抗議第三天，市長鄭文燦20日於市政會議，聽取環保局「美福火災應變及廢棄物清理」專案報告後，向鄰近居民表達誠摯歉意，並指出市府將比照泰豐輪胎及敬鵬工業股份有限公司火災賠償案，依空氣品質模式模擬，將影響範圍鄰里分3級，並要求加倍賠償，合計約1千萬元賠償金。

其中，分別賠償第1至3級鄰里，每里各30萬、20萬、10萬元，且第一級核心區再分2級，依臭味影響程度發給每戶1,000元、3,000元禮券，合計約1,000萬元賠償金。鄭市長說明，美福倉儲火災雖未像泰豐輪胎火災，產生許多微塵粒分散至各處，但其肉品廢棄物臭味仍逸散至附近社區，影響居民生活品質，因此市府依空氣品質模式模擬，採最大範圍估算出受影響的27個鄰里。

包括蘆竹區24個里、龜山區3個里，將比照前泰豐輪胎及敬鵬工業股份有限公司火災賠償案，以當時第1級賠償15萬元、第2級賠償10萬元、第3級賠償5萬元的模式加倍求償，預計第1級賠償30萬元、第2級賠償20萬元、第3級賠償10萬元，將由各里向所在公所申請補償金，作為環境維護清潔等用途使用。

鄭市長指出，針對臭味影響程度，並將第1級核心里再區分2級，長興里、瓦窯里共計4,270戶，每戶發放1,000元禮券；另美福附近南山路二段21巷至192巷；南山路二段205巷22弄、26弄；長安路二段120巷；榮安路之長安路二段至榮安路8號；南山路二段21巷延伸線至榮安路8號，以上範圍約79戶，影響較大，每戶加發2,000元禮券，共3,000元禮券，將由戶政造冊，交由里辦公處協助發放；另外，邊界地帶的區域，將由蘆竹區公所以177萬2,000元保留款，作為微調賠償的金額，總賠償金額預計達1,000萬元。

鄭市長表示，大型火災廢棄物清理需跨縣市合作，市府為加速處理美福倉儲火災近萬噸廢棄物，於3月17日函請環保署啟動廢棄物緊急應變處理措施，協調動員4個再利用機構及4個焚化廠、掩埋場，共8個據點，加速廢棄物清運處理，昨（19）日已完成場內4樓、6樓廢棄物清理，臭味也已逐漸消除，後續將由環保局加強處理附近道路側溝清理及環境清消作業，維持鄰里生活品質。

蘆竹區長蔡世志表示，美福火災共影響27個里，其中蘆竹區24個里，龜山區3個里，並分級賠償，包括第1級有3里，分別為蘆竹區的內厝里、瓦窯里及長興里，各里賠償30萬元；第2級有5里，為蘆竹區的中山里、福祿里、營盤里、五福里及錦中里，每里賠償20萬元；第3級為蘆竹區16里及龜山區3里，包括蘆竹區的營福里、羊稠里、長壽里、吉祥里、南榮里、興榮里、錦興里、南崁里、山鼻里、蘆竹里、蘆興里、福興里、正興里、福昌里、順興里、南興里等16里，以及龜山區的南美里、南上里、大坑里等3里，各里賠償10萬元。

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