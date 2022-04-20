快訊／本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多　台北也有471例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增2386例本土病例，再創歷史新高，個案分佈全台21縣市，只剩金門無病例。今日案例中，以新北822例最多，其次分別為台北471例、桃園387例、基隆191例、高雄97例、宜蘭89例與花蓮86例。另新增9例中重症個案，1月至今累計56人，其中4人死亡。

指揮中心表示，今日新增之2,386例本土病例，為1,232例男性、1,154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月19日至4月20日，其中包含1,267例為無症狀感染。

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個案分佈為新北市(822例)、臺北市(471例)、桃園市(387例)、基隆市(191例)、高雄市(97例)、宜蘭縣(89例)、花蓮縣(86例)、臺中市(76例)、屏東縣(31例)、臺南市(24例)、新竹縣(23例)、彰化縣及南投縣(各17例)、苗栗縣(16例)、雲林縣(14例)、新竹市(11例)、臺東縣(5例)、嘉義市及連江縣(各3例)、嘉義縣(2例)、澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

因應本土病例暴增，指揮中心再次呼籲民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。