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蔣萬安拋「防疫新模式」　快篩取代隔離、訂兒童就醫指引

▲▼蔣萬安呼籲，政府應思考增加快篩頻率取代嚴格隔離】。（圖／蔣萬安臉書）

▲▲▼蔣萬安呼籲，政府應思考增加快篩頻率取代嚴格隔離。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，國民黨立委蔣萬安表示，既然政府的戰略目標已不再追求清零，對於目前「確診者的接觸者」的隔離政策，政府應盡快通盤檢討，進行調整，應以增加快篩頻率取代嚴格隔離，讓一般民眾維持正常生活。

蔣萬安表示，Omicron染疫者大部分為輕症、5天後病毒量就會明顯下降，可以思考用「增加快篩頻率的方式，取代嚴格的隔離政策」，比如快篩一次後隔兩天再快篩一次，確定陰性就轉為強化版自主健康管理，如此可把醫療量能留給中重症患者，也讓民眾維持正常生活。

蔣萬安指出，鄰近韓國，對於密切接觸者，只要完成全程疫苗接種，就不必進行居家隔離，只要主動向各地衛生站回報症狀即可。因應疫情快速變化，政府應該參考各國經驗，靈活調整策略，把人力放在更正確的地方，社會在這段過程中，才能有秩序的維持運作。

另外，指揮中心昨天宣布，各縣市必須在一周內啟動輕症居家照護，但政府的各項配套指引，訂定的相當倉促，內容也有許多矛盾之處，讓民眾難以依循。究竟當身邊的有親人或朋友確診，第一步該怎麼做？要依指示就醫，還是能自行前往？這些都還沒有明確的答案。

針對指揮中心指揮官陳時中昨天稱現在確診人數多，民眾要「自主應變」，蔣萬安批評，「政府的責任，是要解決問題，而不是讓民眾感覺好像要自求多福」，接下來中央應該趕快盤點兒科醫療資源是否足夠，趕快簡化相關送醫流程，並儘快訂出兒童就醫指引，讓孩子一但發生緊急狀況，家長能夠有清楚SOP可以遵循，搶下黃金時刻，即刻救援。

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