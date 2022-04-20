快訊／台大昨單日11人確診創新高　台大生驚呼「太多了吧」

▲台大昨天共有11人確診。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情升溫，校園確診個案也連環爆，台灣大學上週才傳出最多4名農化系學生確診，昨天校方防疫小組公布多達11人確診，疑創下台大單日最多人確診紀錄，訊息PO在網路後引發網友熱議，直呼「太多了吧」、「我還以為是累積」；台大證實昨天有11人確診，但不會特別公佈個別確診案例，一切以指揮中心發佈訊息為主。

台大繼上週傳出多名學生確診，前天才傳出一名住宿生確診，沒想到網友在網路社群《Dcard》台大看板PO文，該照片來自「台大防疫小組」，指台大昨天有11人確診，並指「我還以為台大很少人確診，今天瘋狂乾咳，好抖」。

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▲台大昨天單日11人確診。（圖／翻攝《Dcard》台大看板）

該文在台大版引發網友熱議，有的網友詢問「這是代表今天11人、還是累積11人呀」，在得知是單日11人之後，網友回應「太多了吧」，甚至有網友回覆「我也乾咳兩三天了，不知道到底是不是Covid」，陸續有網友要求回文者「拜託快去驗」。

對於昨天單日多達11人確診，台大表示，有關台大教職員工及學生若有確診情形，校方不會特別公佈個別確診案例，一切以指揮中心發佈訊息為主，校方皆依相關防疫規定配合進行疫調並針對受影響場域進行清消工作。