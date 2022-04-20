陰毛為何黑粗短捲？　醫揭4大作用：當潤滑劑

▲醫師說，私密處的毛髮被認為是「乾性潤滑劑」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您也會固定除毛嗎？泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師分享陰毛的4大作用，包括當作第二性徵表率、私密處屏障、乾性潤滑劑和避免私密處感染等，「陰毛是可以修剪的，只要注意修剪時的環境衛生。」

「陰毛為什麼又黑又捲？」醫師19日在「泌密會客室」臉書提到，這是很多人在診間問過的問題，明明手上、頭髮都是黑長直，怎麼到了陰毛卻變成了短粗捲？其實這是跟毛囊的特性與賀爾蒙有關。

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醫師解釋，不論是男性女性的陰毛毛囊，跟一般的頭髮、手毛比較不一樣，陰毛毛囊是特別對「性激素」敏感，而這類的毛囊受到性激素的刺激所產生的毛髮，會不同於身體周邊平順的體毛，相對而言會更捲、更黑、更短。

醫師說，此外，這類對於性激素敏感的毛囊皮脂腺（Sebaceous gland），相較於其他毛髮更易分泌油脂，當油脂碰到皮膚的表皮細菌分解後，就會產生「體味」，類似於陰毛毛囊結構的還有腋毛、胸毛；當人進入青春期，性激素分泌旺盛，這類的體毛就會開始生長，產生「第二性徵」，同時也會開始有體味。

▼醫師認為，陰毛是可以修剪的，只要注意修剪時的環境衛生。（示意圖／記者李佳蓉攝）



醫師表示，儘管對於陰毛的功用眾說紛紜，他們認為陰毛在生物演化上還是有它的作用，幫大家整理如下：

►當作第二性徵的表率：

相較其他第二性徵乳房、喉結等等，陰毛是外觀上最顯而易見的特徵，對於遠古人來說，陰毛的成熟代表進入「育齡年齡」！

►當作私密處的屏障：

如果你仔細看，只要是身體的重要器官，通常都會有毛髮作為屏障，像眼睫毛、頭髮、鼻毛，這些地方如果受到外來物質的侵擾，對於人類的繁衍都會是大問題。此外，人的私密處大多都是敏感脆弱的器官組織，透過陰毛，可以幫私密處擋下不少外來物質干擾。

►當作乾性潤滑劑：

私密處的毛髮被認為是「乾性潤滑劑」，大家可以嘗試當皮膚黏膩時互相搓揉，會比搓揉有頭髮的頭皮來得有更大的阻力；當性交的時候，汗水會大幅增加皮膚與皮膚之間的摩擦力，透過毛髮可以讓整個過程更順暢。

►避免私密處感染：

別小看「皮脂腺」，皮脂腺所分泌的皮脂具有相當多的抗菌物質，私密處往往是最潮濕悶熱、容易滋生細菌的地方，而陰毛毛囊所產生的這些皮脂，可以有效地減少細菌量，讓私密處更健康！

那私密處的毛可以剪嗎？醫師提到，其實以現在的環境衛生條件來說，人類已經不再像以前那麼容易接觸到環境的刺激，反而是現代緊身、不透氣的服飾變多；相對的，現在陰毛的角色也比較式微，甚至容易變成悶熱不適、異味的來源。

醫師認為，陰毛是可以修剪的，只要注意修剪時的環境衛生，畢竟無論另一半是喜歡茂密的小森林，還是增加情趣的性感白老虎，過程舒服、保持乾乾淨淨，才是追求的性愛健康唷。