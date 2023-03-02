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還我3公分！GG恢復「真實長度」　關鍵竟在肚子

（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

▲肚子的脂肪堆積，會一路延伸到恥骨聯合的前方。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

還我3公分！泌尿科醫師分享，男性若有啤酒肚，陰莖在「視覺上」明顯縮短2-3公分，而無痛恢復真實長度關鍵，就是減掉啤酒肚，讓GG「恢復2-3公分」。

陳偉傑、羅詩修醫師在「泌密會客室」臉書說，陰莖長短與恥骨聯合前方的脂肪是關鍵，身體堆積脂肪的地方不外乎就那幾個，其中步入中年男性最常堆積的地方之一就是肚子。

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醫師提到，而肚子的脂肪堆積，會一路延伸到恥骨聯合（Pubic symphysis）的前方，恥骨聯合位於膀胱的前、下方，為左右恥骨之間的軟骨關節；而男性的陰莖懸韌帶，是從恥骨聯合前延伸出深筋膜的一部分，陰莖也是從會陰部經過恥骨聯合下方，再向外延伸到體外。

▼減掉啤酒肚，讓GG恢復2-3公分。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

醫師表示，如果恥骨聯合前方脂肪累積厚度幾公分，肚子往前凸出，GG長度就會感覺縮短幾公分；一般來說，有啤酒肚的人，恥骨聯合前方的脂肪最少都有3公分厚，因此不論是GG的外觀或是勃起長度，都會在「視覺上」明顯縮短2-3公分，嚴重的人甚至還會有「隱莖」的問題。

醫師指出，胖肚肚雖不會真讓GG縮短，但對「性福感」有影響，肥胖者可能同時患有三高，會讓陰莖充血能力不佳，而導致勃起功能障礙；加上腹部脂肪厚度影響GG露出的長度，和伴侶愛愛過程的性福感降低，久而久之可能導致心因性陽痿，或是性趣缺缺，

醫師說，因此減掉啤酒肚是關鍵，而減重都是全身性的事，如果要減掉啤酒肚，必須搭配飲食以及運動，一點一點將啤酒肚「移除」，切莫貪快，只要能逐步減少恥骨聯合前脂肪就是好方法！

另外，醫師也提到，如果偷懶的人，可以用簡單的抽脂手術，減少恥骨聯合前方脂肪量，但抽脂手術要經過醫師評估，並不是每個人都適合。

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