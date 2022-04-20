陳時中「市長競選團隊」成員曝光！　扮母雞助陣「焦糖哥哥」

▲衛福部長陳時中為「焦糖哥哥」陳嘉行牽線，在雙北牙醫公會的晚宴上介紹不少重要人士，被其他參選人酸「市長參選人」替特定派系人選輔選。（圖／翻攝自焦糖哥哥陳嘉行臉書）

圖、 文／CTWANT

藝人徐小可不滿中央流行疫情指揮中心的停課標準紊亂，在直播中批評衛福部長陳時中「練肖話」，除遭網友出征外，陳進一步指責藝人不該對政府官員用侮辱言詞，即使陳時中的說法被批評違背蔡總統當年「沒有人需要為他的認同而道歉」當選感言，卻他仍是英系力捧的台北市長參選人，不僅充當母雞帶著北市議員參選人跑攤，傳聞英系要角也開始著手籌組陳時中競選團隊。

距離年底縣市長選舉還有7個多月，雖然各黨各派還沒有人出面正式宣布競選台北市長，不過態勢早已成形，目前台北市副市長黃珊珊與國民黨立委蔣萬安可望代表白藍陣營出戰。衛福部長陳時中也蠢蠢欲動，黨內人士透露，3月間即傳出「新境界文教基金會」副董事長洪耀福與前國策顧問黃承國，開始為陳時中籌組競選團隊；另外台北政壇也傳出曾是蔡英文總統文膽的中華文化總會書長林錦昌也加入團隊運作，開始為陳時中競選台北市長舖路。

而陳時中近期除了參加台北國際中醫藥學術論壇、電器空調3C影音大展、台北市旅館公會晚宴及全國小英之友總會春酒晚宴，甚至還自我解除健康監測，出席新竹馬偕兒童醫院等活動，更早在3月6日參加大台北國際牙展暨北北桃學術年會，他還扮演母雞帶小雞角色，在現場為英系的民進黨台北市議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行介紹了不少雙北有影響力的牙醫公會成員。

▲中華文化總會秘書長林錦昌平時極為低調，鮮少公開露臉。圖為他與總統蔡英文參加文總「城南有意思」活動。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

陳嘉行還自爆料說，當天其實是第一次見到陳時中本人，特別感謝雙北牙醫師公會的邀請。一位民進黨北市議員參選人的幕僚表示，陳嘉行原為兒童節目主持人，與牙醫產業並無關聯，應該是英系的刻意安排，也未讓其他派系的議員參選人參加。

林錦昌是前總統陳水扁在北市府與總統府的幕僚，2012年曾擔任蔡英文總統競選時的文膽，又在2014前支援柯文哲選台北市長，林在柯團隊內極度低調，甚至不願具名，對外被稱作「柯辦林志玲」，最近因為陳前總統在記者會上提出國務機要費的支出，列出「犒賞林錦昌和馬永成500萬元」，林的名字才再度登上媒體版面。

民眾黨台北市議員參選人楊寶楨說，政府有意打造陳時中的防疫光環，加強其曝光無可厚非，但重點是他並沒有在記者會上講真正該講清楚的事情，民眾需要的是明確政策方向以及防疫規範；舉例來說，依現在每天的確診人數，防疫應該要升級，但陳時中被問到升級規範時，卻只說原本的規範已經不適用，也未明確列出新的規範，說穿了，就是為了年底的選舉且戰且走。

▲台北市議員參選人楊寶楨批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中目前對防疫擺爛，只想著要選市長。（圖／CTWANT提供）

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