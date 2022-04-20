公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

▲大陸一間公司為防止員工摸魚，竟要求員工下班前回傳手機電量截圖。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

為了讓公司收益增加，有些老闆會想出各種怪招，來防止員工摸魚。大陸一名員工爆料，公司高層近期祭出新規定，要求員工在下班前將手機電量消耗圖截圖回傳，以確認員工能百分之百專心上班，沒有偷滑手機摸魚，消息曝光後，引發熱議。

根據陸媒《共富視頻》報導，武漢一名網友發文吐槽，公司高層近日在群組發布公告，要求員工在下班前將手機電量消耗截圖回傳，以供主管檢查上班有無摸魚。另外，這名網友還表示，主管不單單只檢查手機電量，還會檢查當天手機裡各類APP的使用時間，目的就是不讓員工在上班時看影片、玩遊戲。

▲網友爆料，公司想出怪招防止員工摸魚。（圖／翻攝自微博，下同）

該網友指控，公司過去並沒有採取這樣的措施，但因近期收益不佳，才開始用這樣的管理方式，公司內部裡不少同事都對這樣的做法相當反感，也曾有人為此和公司高層發生爭執過，然而大部份人都害怕對自己日後的工作造成影響，因此選擇隱忍下來。文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，甚至還衝上了微博熱搜。

許多網友看完文章後，也紛紛留言「這公司還待著幹嘛呢？是我早就跑了」、「離譜，公司一般開始這樣做代表要走下坡路，可以開始計劃跳槽了」、「規矩越多越繁雜，就代表越來越不行，任何情況下都是這樣」、「我記得一個公司開始查考勤和KPI的時候就是走下坡路的時候」，另外也有網友建議，「那帶2個手機呢？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完