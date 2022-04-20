　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲大陸一間公司為防止員工摸魚，竟要求員工下班前回傳手機電量截圖。（示意圖／資料照

網搜小組／閔文昱報導

為了讓公司收益增加，有些老闆會想出各種怪招，來防止員工摸魚。大陸一名員工爆料，公司高層近期祭出新規定，要求員工在下班前將手機電量消耗圖截圖回傳，以確認員工能百分之百專心上班，沒有偷滑手機摸魚，消息曝光後，引發熱議。

根據陸媒《共富視頻》報導，武漢一名網友發文吐槽，公司高層近日在群組發布公告，要求員工在下班前將手機電量消耗截圖回傳，以供主管檢查上班有無摸魚。另外，這名網友還表示，主管不單單只檢查手機電量，還會檢查當天手機裡各類APP的使用時間，目的就是不讓員工在上班時看影片、玩遊戲。

▲網友爆料，公司想出怪招防止員工摸魚。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料，公司想出怪招防止員工摸魚。（圖／翻攝自微博，下同）

該網友指控，公司過去並沒有採取這樣的措施，但因近期收益不佳，才開始用這樣的管理方式，公司內部裡不少同事都對這樣的做法相當反感，也曾有人為此和公司高層發生爭執過，然而大部份人都害怕對自己日後的工作造成影響，因此選擇隱忍下來。文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，甚至還衝上了微博熱搜。

許多網友看完文章後，也紛紛留言「這公司還待著幹嘛呢？是我早就跑了」、「離譜，公司一般開始這樣做代表要走下坡路，可以開始計劃跳槽了」、「規矩越多越繁雜，就代表越來越不行，任何情況下都是這樣」、「我記得一個公司開始查考勤和KPI的時候就是走下坡路的時候」，另外也有網友建議，「那帶2個手機呢？」

▲網友爆料，公司想出怪招防止員工摸魚。（圖／翻攝自微博）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
女星「投資張庭傳銷」被抓包！　分紅11億網狂喊查稅
他疑惑「麥當勞為啥用點餐機」　熟客曝關鍵優勢
台中最新足跡曝　八方雲集、超級巨星KTV入列
快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡
普丁摯友陳屍豪宅　孕妻幼女「全身彈孔」倒臥身旁
台中+80！最小才8個月　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人
2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT狂讚：真指揮官
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

失戀男花4萬救感情　超扯課程「早睡隔天才會XX」更有魅力

陸民航局公布東航空難初步調查報告：8900公尺快速下降，撞地後解體

銀行搞錯「帳戶多出1767萬」！她狂打電話主動退錢　反被告上法庭

陸外交官楊萬明新任港澳辦副主任　原為駐巴西大使

鍾南山認為「動態清零不能長期維持」　呼籲有序開放

博鰲論壇報告「2022亞洲經濟增長4.8％」 習近平21日視訊出席開幕式

驚悚！野猴拖行3歲女童　鄰居：潑猴連老人也敢打

營業額丟超8千怒報警！監視器揪出嫌犯…「2個小亮點」吃驚看鏡頭

外媒「超出預期」　陸首季GDP同比增長4.8%

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

失戀男花4萬救感情　超扯課程「早睡隔天才會XX」更有魅力

陸民航局公布東航空難初步調查報告：8900公尺快速下降，撞地後解體

銀行搞錯「帳戶多出1767萬」！她狂打電話主動退錢　反被告上法庭

陸外交官楊萬明新任港澳辦副主任　原為駐巴西大使

鍾南山認為「動態清零不能長期維持」　呼籲有序開放

博鰲論壇報告「2022亞洲經濟增長4.8％」 習近平21日視訊出席開幕式

驚悚！野猴拖行3歲女童　鄰居：潑猴連老人也敢打

營業額丟超8千怒報警！監視器揪出嫌犯…「2個小亮點」吃驚看鏡頭

外媒「超出預期」　陸首季GDP同比增長4.8%

運星艦執行最後一次基隆島燈塔運補任務　劃下完美句點

被誇好高興！法鬥「跳上警車」出發巡邏　媽傻：人家只說1句可愛

還原甩帽抗議過程　餅總坦言：我們的疏忽

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

富邦悍將防疫新規定　球員禁止內用

「中南美洲貿易商機研討會」鼓勵業者掌握四邦交國降稅商機

台北金融研究發展基金會、英標準協會與Google　共倡議永續金融

又被中年大叔「雙手騷擾胸口」　米克斯腿開臉厭世：誰能把他拖走

女星「投資張庭傳銷」獲利被抓包！　3年分紅11億…網急：快查稅

台南市第1家野生動物救傷中心　在頑皮世界正式揭牌

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

超正單親媽狂約300人　4個月爽撈4600萬

銀行搞錯帳戶多出1767萬！她反被告上法庭GG

上海辦公樓深夜燈火通明 照片放大一看！全是被收治隔離民眾

不用趴睡！小學引入午休神器

趁封城惡意加價　上海外送員兩周暴賺9萬元

男同事1句話她驚覺遭偷拍！化妝鏡挖出4針孔

「仙鶴」飛進靈堂磕頭送行…遭疑殯葬業新服務

老鼠偷錢被抓包！2個小亮點吃驚看鏡頭

拒去方艙！上海94歲嬤遭半夜撬鎖拉走

上海警察背「假人」上樓

上海一天增7死！市長下令：降低重症率、死亡率

解放軍海軍055驅逐艦無錫艦亮相 青島服役護衛遼寧號航母

最火零嘴「辣條」均漲20%

昆山首批「無疫企業」　富士康等台廠入列

更多熱門

相關新聞

「打卡後可吃早餐嗎？」　網戰翻

「打卡後可吃早餐嗎？」　網戰翻

現代公司都是以員工的打卡時間來劃分上下班，但到底能不能利用上班時間做個人的事情呢？有位網友就在《爆怨公社》提出「打卡上班後，能不能吃早餐」的問題，意外引起兩派網友戰翻。

上班睡覺！他「升遷2次」爽賺200萬　秘訣曝

上班睡覺！他「升遷2次」爽賺200萬　秘訣曝

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

薪水小偷！他翹班15年爽領1800萬

薪水小偷！他翹班15年爽領1800萬

環保局溜班摸魚清潔隊員降為臨時工

環保局溜班摸魚清潔隊員降為臨時工

關鍵字：

手機電量摸魚電量截圖

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

台鐵勞動節　退票免手續費

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面