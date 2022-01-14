「打卡後可吃早餐嗎？」他懷疑：公司管海邊　網戰翻

▲朋友公司規定「打卡後不能上廁所、吃早餐」，讓原PO傻眼。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

現代公司都是以員工的打卡時間來劃分上下班，但到底能不能利用上班時間做個人的事情呢？有位網友就在《爆怨公社》提出「打卡上班後，能不能吃早餐」的問題，意外引起兩派網友戰翻。

原PO一開頭表示，自己剛剛跟同樣是餐飲業的朋友聊天，意外聽到朋友的公司突然公告，「上班打卡後不能上廁所、吃早餐」，意思是要員工在打卡後，就必須在工作崗位上，並且還補充「若有以上個人行為將有懲處！」

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這讓原PO直言，「本人我聽到時，有點傻眼」也不禁向網友提問，「如果不能的話，若公司因此懲處員工到底有無違法？」原PO則認為，「個人行為沒太超過的話，公司有點管到海邊了」。

貼文一出，網友紛紛回應，「上班不能吃早餐？我打完卡悠哉的叫外送，下午還點下午茶，我拉屎可以拉十分鐘，回來悠哉的繼續上班」，「不給上廁所是三小？我直接把馬桶砸爛再讓他開天窗，我看他不上廁所行不行」，「上班不能吃早餐合理。打完卡不能上廁所太強人所難，但是打完卡就去大便的員工實在沒有良心」。

另一派網友則認為，「這公告一定是故意針對老鼠屎，以前上班本來就是打卡後不能吃早餐啊」，「上班時間沒到，吃早餐合理，但如果在上班時間吃早餐就過了吧！老闆是請你來上班，不是請你來吃早餐的」，「這很正常吧？早餐時間本來就不能算在勞動裡面」，「吃早餐不是上班前就應該自己完成的事嗎？」