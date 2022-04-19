快訊／趙天麟宣布不連任高雄市黨部主委　全力支持許智傑弟許智善

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟19日表示，自己將不連任高雄市黨部主委，全力支持民進黨立委許智傑的弟弟許智善，感謝高雄市長陳其邁用心協調，不分派系的「高雄隊」會一起為市長連任、議會過半加油。

許智傑辦公室稍早則通知，許智善將在下午4時30分前往民進黨高雄市黨部，登記參選民進黨高雄市黨部主委一職。

民進黨黨職改選5月登場，預計選出新任全國黨代表、市黨員代表及各縣市黨部主委，許智傑18日率先領表未登記參選。據了解，經過陳其邁出面協調，各派系都同意不推派立委參選黨部主委，共同支持前高雄市黨部評委召集人許智善參選。

親近陳其邁人士表示，經過陳其邁出面協調，各方都同意不推派立委參選黨部主委，認為市黨部應以年底大選為重，轉型為選舉機器，確定以年底「市長連任、議會過半」為目標，共同支持許智善參選市黨部主委職務。

該人士指出，許智善長期深耕地方，為前高雄市黨部評委召集人，熟悉黨務、輔選經驗豐富，深獲黨內各方認同，市黨部人事則將由跨派系組成輔選團隊，全力輔選陳其邁及全體黨籍議員候選人，達成「市長連任、議會過半」的重大目標。