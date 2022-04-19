陳時中、林佳龍爭北市　潘孟安：執政黨要把防疫擺最優先

▲潘孟安力挺綠營雙北議員候選人。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年地方選舉腳步接近，民進黨內初選開跑，屏東縣長潘孟安19日特地北上扮演母雞，幫派系新人站台。而針對台北市長人選的部分，潘孟安說，8月份才登記，尤其大台北這種都會區，這種聚焦的首都，「我相信應該不用那麼早」；潘也呼籲，作為執政黨，責無旁貸地要讓人民生活如常，防疫要擺最優先，這是執政黨的責任與義務。

針對台北市長的參選人要推派誰，潘孟安說，黨中央應該有黨中央的考慮，他不能代表黨中央發言，但相信目前整個執政團隊，還是以防疫為優先，不要以選舉為優先，「以防疫為優先的狀況之下，我相信蔡英文主席、中央黨部一定會擬出一個最強的人選」，相信民進黨也做好最佳的準備。

潘孟安說，作為執政黨，責無旁貸地要讓人民生活如常，而且防疫要擺最優先，這是執政黨的責任與義務，未來選舉到11月26日之前，坦白講8月份才登記，尤其大台北這種都會區，這種聚焦的首都，相信這個應該不用那麼早。

「整個態勢未明，現在中央所有執政者，都是以地方政府以防疫為優先。」潘孟安說，基本上，這個應該中央會有所準備，至於誰代表綠營或是任何政黨，我們都給予祝福，也會全力來輔選。