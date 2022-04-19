健保資料庫侵人權？　醫界1400人連署反對：如何「瞎子摸象」治療

▲林靜儀舉行「醫界學界針對《健保資料庫釋憲案》聯合聲明記者會」。（圖／林靜儀國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣人權促進會等民間團體認為衛福部健保署未經同意，釋出全民健康保險研究資料庫等健保資料給學者做研究，有違憲之虞，聲請釋憲。醫界出身的民進黨立委林靜儀19日舉行記者會，公布超過1400人連署的醫界學界聯合聲明，呼籲該資料庫對生醫防疫和基礎研發貢獻巨大，希望透過「專業數據、照顧健康」，共同守護健保和全民資產，呼籲憲法法庭參酌各界意見，為全體國民爭取最大利益，「若沒有健保資料庫，醫療界和學界如何用『瞎子摸象』的方式產出好的醫療服務和政策？」

趕在憲法法庭4月26日針對「健保資料庫釋憲案」進行言詞辯論前，林靜儀今天上午與多位醫界、法界、學界專家舉行「醫界學界針對《健保資料庫釋憲案》聯合聲明記者會」，林會中直指，參與全民健保不只是個人權利、還存在群體健康的義務，醫學和科學發展最基本的邏輯就是「知識屬於公眾」，醫療進步在於每個人提供的資訊作為公眾利益，透過分析、整理、比對數據，造福台灣、全球醫療重大進步。

林靜儀舉例說，她本身是本身是遺傳諮詢專業，許多症候群和罕見個案是在資訊提供、專業領域互相分享，才能提供對疾病的了解和治療的想法，因此醫學科學研究的資訊分享非常重要。

陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄表示，健保資料是申請健保給付所產生的資料，這是社會互助的結果，民眾在接受健保服務時，不僅是服藥或照X光，而是希望「診斷是正確的」，而這正是健保成立、健保資料分享的宗旨。他說，研究過程中「看不見個資、只能看到統計資料」，且需要經過專人審查、3天之後才會收到，避免研究者「透過串接再識別的風險」，「個資從頭到尾都沒有離開衛福部」。

陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎，以健保大數據的研究成果說明健保資料庫研究的優越性和公益性，例如2009年透過健保大數據研究降低胃癌發生風險，台灣研究、日本將其作為政策實施、8年後日本胃癌顯著下降3分之1；以健保大數據研究降低肝癌死亡率、預測肝癌發生風險，改變全世界肝癌治療臨床指引，並將研究成果貢獻給全台民眾、全世界肝癌患者。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅指出，健保資料庫的使用在個資保護有嚴格規定、受到高度資安保護，尤其現在強調精準健康、精準醫療，「臨床試驗、指引的落差和校正」需要健保資料庫大資料做確認，邱弘毅也舉例，歐美藥廠以西方人標準做指引，但對於亞洲人的適用可能需要調整，「有這麽好的資料庫應該珍惜，在周全資安保護下讓相關研究不斷進展」。