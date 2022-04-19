　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年產24萬噸塑廢「僅28%再利用」！台積電、日月光喊做到100%資源化

▲▼年產24萬噸塑膠廢棄物「僅28%再利用」！　台積電、日月光喊2年內達100%資源化。（圖／環保署提供）

▲台積電、日月光喊2年內達100%資源化。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

國內事業每年產出約24萬公噸塑膠廢棄物，約28%再利用處理，環保署今（19日）指出，為提升塑膠資源循環再利用比例，積極推動產業循環模式，從民生領域延伸至工業界，鏈結產業與回收再利用端，建立產業塑膠資源再生循環網絡，產業轉型導入循環模式，解決難以回收的塑膠問題，台積電和日月光則喊出2年內要達100%資源化。

環保署指出，以科技業創新作法為範例，台積電透過「供應商物料包裝規範白皮書」規範供應商材質使用，搭配回收再利用業者駐廠協助分類，結合創新技術開發共計 20 餘種再生產品，110年廢塑膠資源化8千公噸，資源化比例為66%；日月光集團成立循環資源再生中心，集中各廠區產出廢塑膠，並依其材質特性、型態篩分細項多元再利用，110年廢塑膠資源化4千3百公噸，資源化比例為68%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署廢管處處長賴瑩瑩說，面對化石資源不足、塑膠使用過度、產生大量垃圾等問題，聯合國正在草擬塑膠公約，麥克阿瑟基金會等國際機構也紛紛提出方案，要在減量、材質取代、回收循環三課題上尋求改善，過往環保署在生活面減塑與量販店回收包材已有政策推動，現在則要從民生端延伸至產業端，讓社會看到產業界的既有努力成果，並進一步將上中下游產業鏈結起來，形成「資源再生循環產業鏈」，以技術研發與制度革新來提升資源循環效率。

日月光提到，生產過程中涉及幾百項塑膠，大大小小非常複雜，然而近年回收價格卻很低，回收業者興趣缺缺，因此成立循環再生中心，將自己產出的塑膠廢棄物先自行作破碎、分類、減容等物理處理以方便回收，並與新創技術合作，尋求2年內達成100％的資源化的目標。

台積電則表示，也正要建立一個零廢中心，要回收處理化學品在廠內進行再利用，並啟動「重塑新生」計畫，從源頭減量做起，向供應商提出包裝規範，減少複合材質的使用，5萬名員工聯手響應做好分類，去年已達成8000公噸廢塑膠資源化，資源化比例66％的成果，但目標是邁向100％的資源化，並邀請更多供應商一起做好。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
快訊／男嬰抓周染疫　龍鳳胎女嬰也確診
快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美
抓周男嬰確診...孕婦待產也染疫　36處足跡曝光
快訊／南投+4首現阿妹歌迷染疫　2女這2天衝小巨蛋
快訊／朱學恒兒確診！　通知單曝光
快訊／高雄+63！　6大張足跡曝光
國內最年幼死亡案例　羅一鈞：父親最先發病　如何染疫難釐清
新北14警聚餐有確診　所長下封口令：不要說一起吃飯唱歌
叫外送被刁難　陳時中：將心比心「別逼確診者跑出來拿餐」
確診在家等領藥　藥師公會公布「兩大管道」
快訊／新竹縣+20！阿妹演唱會+3　52足跡曝光
北農又爆確診！　11人染疫
快訊／本土+1626「分佈21縣市」　只剩一地方無病例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雲林周歲男嬰染疫！龍鳳胎女嬰陰轉陽也確診

快訊／高雄漢來宴會廳爆3確診　某團體辦年會急匡200人採檢

快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美入列

貼出確診通知單！朱學恒曝「兒子確診」：我兩個兒子一陰一陽

快訊／南投+4首現阿妹迷染疫！2女這2天衝小巨蛋　極低Ct值曝

台大醫院再傳群聚！　指揮中心證實：醫護+病患4人確診

交通部不撤公司化草案　台鐵基層「端午、中秋、國慶都不上班了」

藥師公會：買不到快篩試劑是事實　「希望指揮中心協調業者供貨」

連江縣+3確診「全國22縣市淪陷」！北部4縣市炸千例　確診地圖曝

比照醫護打滿3劑「篩檢代替隔離」　陳時中曝研議納入對象

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

快訊／雲林周歲男嬰染疫！龍鳳胎女嬰陰轉陽也確診

快訊／高雄漢來宴會廳爆3確診　某團體辦年會急匡200人採檢

快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美入列

貼出確診通知單！朱學恒曝「兒子確診」：我兩個兒子一陰一陽

快訊／南投+4首現阿妹迷染疫！2女這2天衝小巨蛋　極低Ct值曝

台大醫院再傳群聚！　指揮中心證實：醫護+病患4人確診

交通部不撤公司化草案　台鐵基層「端午、中秋、國慶都不上班了」

藥師公會：買不到快篩試劑是事實　「希望指揮中心協調業者供貨」

連江縣+3確診「全國22縣市淪陷」！北部4縣市炸千例　確診地圖曝

比照醫護打滿3劑「篩檢代替隔離」　陳時中曝研議納入對象

整張辦公桌「跪地傾斜」物品全灑出　媽看著兇手傻眼：我養到牛？

基輔郊區小鎮發現269具屍體！搶挖數百個新墳墓　衝擊空拍照曝光

快訊／雲林周歲男嬰染疫！龍鳳胎女嬰陰轉陽也確診

快訊／高雄漢來宴會廳爆3確診　某團體辦年會急匡200人採檢

竹市 3.6億擴建光武國中、 建功高中國中部全新校舍

粉紅心型起司太Q！最新「愛心比薩」限量開賣了　爽吃4種澎湃海味

工研院VLSI國際研討會登場　剖析半導體關鍵技術

港星妻自願當社區團長…幫居民團購還捐物資！　開直播遭酸作秀

趙天麟宣布不連任黨部主委　全力支持許智傑弟弟許智善

許光漢拍攝一半...突失控鬼吼鬼叫！　人紅工作爆量認：很低落

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

快訊／雲林+8！男嬰外縣市抓周染疫　成最小確診者

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

快訊／桃園警分局爆「16官警確診」！人數恐再上升

全國一週內啟動確診個案居家照護計畫

2歲重症男童搶救6天不治！院方證實

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴笨靠陪伴

更多熱門

相關新聞

喊價5.8億！建商不想只當包租公　楠梓10層大樓打包賣

喊價5.8億！建商不想只當包租公　楠梓10層大樓打包賣

台積電宣布進駐高雄後，許多人都想靠台積電發大財，近期售屋網站就有部份整棟套房物件釋出銷售，打著台積電員工宿舍的噱頭，希望吸引想當科技新貴包租公的買家。但房仲業者指出，多數高科技廠商並無意承購套房物件，反而是想租可當宿舍又可辦公的2~3房物件居多。

台股跌多反彈「大漲逾百點」　重新站回萬七

台股跌多反彈「大漲逾百點」　重新站回萬七

台積光環不再？新市交易量跌逾6成　全台3區掉量也掉價

台積光環不再？新市交易量跌逾6成　全台3區掉量也掉價

汽油降0.2元、台積電入列上海復工白名單　財經HOT 5一次看

汽油降0.2元、台積電入列上海復工白名單　財經HOT 5一次看

上海666家復工企業白名單曝光！　台積電、日月光入列

上海666家復工企業白名單曝光！　台積電、日月光入列

關鍵字：

塑膠廢棄物環保署賴瑩瑩台積電日月光資源化資源循環

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

數百萬人等著確診？　「穩賠不賺」、各家保險公司嚇到全面停售防疫險

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

快訊／吳姍儒接觸確診者「PCR結果出爐」！

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面