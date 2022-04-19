年產24萬噸塑廢「僅28%再利用」！台積電、日月光喊做到100%資源化

▲台積電、日月光喊2年內達100%資源化。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

國內事業每年產出約24萬公噸塑膠廢棄物，約28%再利用處理，環保署今（19日）指出，為提升塑膠資源循環再利用比例，積極推動產業循環模式，從民生領域延伸至工業界，鏈結產業與回收再利用端，建立產業塑膠資源再生循環網絡，產業轉型導入循環模式，解決難以回收的塑膠問題，台積電和日月光則喊出2年內要達100%資源化。

環保署指出，以科技業創新作法為範例，台積電透過「供應商物料包裝規範白皮書」規範供應商材質使用，搭配回收再利用業者駐廠協助分類，結合創新技術開發共計 20 餘種再生產品，110年廢塑膠資源化8千公噸，資源化比例為66%；日月光集團成立循環資源再生中心，集中各廠區產出廢塑膠，並依其材質特性、型態篩分細項多元再利用，110年廢塑膠資源化4千3百公噸，資源化比例為68%。

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環保署廢管處處長賴瑩瑩說，面對化石資源不足、塑膠使用過度、產生大量垃圾等問題，聯合國正在草擬塑膠公約，麥克阿瑟基金會等國際機構也紛紛提出方案，要在減量、材質取代、回收循環三課題上尋求改善，過往環保署在生活面減塑與量販店回收包材已有政策推動，現在則要從民生端延伸至產業端，讓社會看到產業界的既有努力成果，並進一步將上中下游產業鏈結起來，形成「資源再生循環產業鏈」，以技術研發與制度革新來提升資源循環效率。

日月光提到，生產過程中涉及幾百項塑膠，大大小小非常複雜，然而近年回收價格卻很低，回收業者興趣缺缺，因此成立循環再生中心，將自己產出的塑膠廢棄物先自行作破碎、分類、減容等物理處理以方便回收，並與新創技術合作，尋求2年內達成100％的資源化的目標。

台積電則表示，也正要建立一個零廢中心，要回收處理化學品在廠內進行再利用，並啟動「重塑新生」計畫，從源頭減量做起，向供應商提出包裝規範，減少複合材質的使用，5萬名員工聯手響應做好分類，去年已達成8000公噸廢塑膠資源化，資源化比例66％的成果，但目標是邁向100％的資源化，並邀請更多供應商一起做好。