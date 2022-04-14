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玉山塔塔加鳥類特展登場　特生中心支援19種22隻典藏標本

▲「見聞山林飛羽—塔塔加遊客中心鳥類特展」登場（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲「見聞山林飛羽—塔塔加遊客中心鳥類特展」登場（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

大地回春，玉山塔塔加地區鳥類也進入繁殖季節，玉山國家公園管理處塔塔加遊客中心即日起至12月31日止，舉辦「山林飛羽塔塔加」鳥類特展，特別向特有生物研究保育中心商借典藏標本共19種、22隻展出，另有攝影作品呈現多樣環境下的鳥類生態，現場掃描QRcode還可聆聽鳥類求偶、警戒等不同音頻的聲音。

玉管處指出，台灣有30種特有種鳥類，塔塔加遊憩區可見半數以上，為中部熱門的賞鳥地點，隨四季變化，除留棲性鳥種外，如赤腹鷹、 灰面鵟鷹、鶇科鳥類等候鳥也是鳥友觀賞重點；本次特展也觸及塔塔加鳥類面臨的保育議題，如110年10月8日曾有來不及長大的黑長尾雉（帝雉）亞成鳥遭路殺，宣導大眾放慢車速、維護野生動物安全。

▲「見聞山林飛羽—塔塔加遊客中心鳥類特展」登場。（圖／玉山國家公園管理處提供）

另本特展也探討少數拍鳥人士以影響生態環境、不尊重生態倫理的手段誘拍目標鳥種等議題，呼籲「自然攝影」，呈現生物行為及其與自然環境的互動、耐心記錄自然瞬間的驚豔悸動，尊重自然，同時以瀕臨絕種粉絲團提供的實際案例漫畫，感受播放鳥音行為對被誘鳥類以及他人的干擾，提醒民眾在園區發現誘拍或餵食野生動物，可向塔塔加警察小隊及玉管處提出檢舉。

▲「見聞山林飛羽—塔塔加遊客中心鳥類特展」登場。（圖／玉山國家公園管理處提供）

展場也設置體驗區，可讓民眾感受輕約4克重的紅胸啄花，到重逾1公斤的黑長尾雉，並在身高量尺前比對自己與不同鳥種的身長等，希望引發遊客對塔塔加常見鳥類的興趣與探索；玉管處表示，如有需要特展導覽，歡迎洽詢塔塔加遊客中心：049-2702200。

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