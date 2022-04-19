敦化國小停課復課時間反覆讓各界炸鍋　校方回「思考改進」

▲敦化國小宣布停課與復課時間反覆遭各界批評 。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

台北市敦化國小昨天因學生染疫臨時宣布全校停課，引發家長抱怨連連，昨遭教育局批評是錯誤示範作法，原訂今（19日）復課，昨晚又緊急宣布維持線上教學3天，週四（21日）才正式復課，引發各方批評，校方今表示，因為直到昨早才將資料彙整確定而宣布停課，而學校計算方式跟教育局認定有落差，導致對停課時間有差距結果，校方會思考改進。

本土新冠肺炎疫情持續升溫，台北市到昨天共有92校單班或全校停止實體上課，多達3萬3000多名學生受影響，其中敦化國小昨天18日上午緊急宣布全校停課，引發許多家長不滿，北市教育局長曾燦金昨天下午更要求今天要復課，並批評作法是錯誤示範，但敦化國小昨晚又緊急宣布維持線上教學3天，週四才復課，校方宣布停課與復課時間反覆，引發各方批評。

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敦化國小學務主任黃潤生今天表示，校方會到昨天週一早上才宣布緊急停課，主因是週日晚上資訊還沒很完整，因為前天（週日）晚上陸續有家長回報，校方要確定人數和密切接觸者影響的班級，昨早彙整確定校內班級數達13班，因此決定停課。

不過，北市教育局認為，根據4月15日公告停課標準，若班級有一位師生確診，班級停止實體課程10天；若確診者或密切接觸者所屬班級達學校1/3或超過10班，則全校停課，日期會視狀況調整，但敦化國小有3位確診者是在4月15日停課標準修正前就已染疫，學校未達現有全校停課標準，

至於全校停課標準，黃潤生說明，昨天接獲老師陸續通報學生狀況後，校內防疫小組計算共有13個班，但教育局在上週五（15日）公布新的停課標準，學校計算方式跟教育局的認定是有落差，才導致這樣結果，和教育局認定上的落差，校方會去思考改進。

至於週四復課，外傳校內將有2個班級不會一起復課，黃潤生表示，個別班級都按照防疫標準，有的班級提早復課，復課前校方也會召開復課會議，確定沒有問題才會讓該班級學生復課。