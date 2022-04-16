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照顧長照病人一條龍服務　花蓮慈院提供視訊看診+專人送藥

▲▼在疫情衝擊下，花蓮慈濟醫院提供23個醫療科視訊看診服務。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼在疫情衝擊下，花蓮慈濟醫院提供23個醫療科視訊看診服務。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

Omicron病毒的高傳染力，讓新冠肺炎疫情不停傳出，為了讓民眾能安心就醫，花蓮慈濟醫院提供了視為訊看診服務，又考量長照病人身體較為虛弱，免疫力低，所以花蓮慈院視訊門診再度與長照居家照護合作，才有了長照居服委託送藥的出現，在受到疫情影響醫療人力吃緊的時期，方便長照病人就醫及領藥。

▲▼在疫情衝擊下，花蓮慈濟醫院提供23個醫療科視訊看診服務。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮表示，長照居服委託送藥服務是醫療與養護領域的接力守護。結合長照系統的資源，花蓮慈院建置多元遠距醫療方案，讓有長期有就醫需求的長照病人，透過視訊門診就醫，醫師開立處方箋之後，有藥師進行調劑藥物，連結長照系統居家共照服務，長照病人可以委託居家照護服務員送藥到宅。盡可能做到避免不必要的接觸風險，完整醫療與長照居家的轉銜服務。

▲▼在疫情衝擊下，花蓮慈濟醫院提供23個醫療科視訊看診服務。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院視訊門診與長照居家照護合作，為長照病人領藥送藥。

「感謝各領域團隊看見病人的需要。」依照長期照顧給付及支付基準的「代購或代領或代送服務」規範，居家照護服務員可以提供代送餐食、食材、,生活用品、藥品、補助品...等服務，花蓮慈院副院長羅慶徽表示，全人醫療全人照護不是單一團隊可以獨力完成的事情，整個過程需要串連起醫政與社政主管機關、醫療、護理、藥師、長照、居家及行政團隊共同努力，才能讓有限的資源發揮最大的功用。

▲▼在疫情衝擊下，花蓮慈濟醫院提供23個醫療科視訊看診服務。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

疫情持續發展，需要醫療體系長期的全力支持，維持醫療量能保全醫療體系，是防疫成功致勝關鍵之一。花蓮慈院在落實防疫措施的同時，積極讓原有的醫療照護能夠不被中斷，目前有23個醫療科共118位醫師提供視訊門診的服務，透過專業的醫療診斷，整合資通訊科技的資源，轉銜長照系統的網絡，讓醫療和社會資源緊密結合，共同守護全民健康。

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