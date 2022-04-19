夫妻吵架婆婆參戰控媳酒駕！警帶回吹氣0.74　逆轉判無罪原因曝

▲高雄卓姓婦人被家人檢舉酒駕，雖帶回警局酒測超標，因警方處理方式違反正當法律程序，被判無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一卓姓婦人因夫妻吵架，警方到場處理時，被丈夫翁男和婆婆指控酒後騎機車，警方遂帶卓婦回警局進行酒測超標，依公共危險罪嫌送辦並判刑。卓婦不服再上訴，經橋頭簡易庭審理，認為員警單憑翁男和婆婆供述，就對卓婦進行酒測，違反正當法律程序，故判卓婦無罪。

判決書指出，卓婦於110年1月11日下午1時到4時之間，外出和朋友喝啤酒，回家後至晚上8時間又喝了高粱酒，之後騎機車載2個孩子出門買燒烤吃，回家停車時因重心不穩摔倒在住處前，婆婆聽到聲音出門查看，見卓婦喝過酒還載孫子出門，心生不滿，向翁男告狀，夫妻倆遂吵了起來。

過程翁男踹了卓婦後，將她趕出門並將鐵門拉下來，卓婦用盆栽和椅子砸鐵門，經婆婆報警，警方到場協調，婆婆和翁男皆指控卓婦酒駕，警察遂在晚間9時左右將卓婦帶回警局，進行酒測測得超標0.74毫克，依公共危險罪送警局查辦。

卓婦被判徒刑2個月和罰金15000元，再度上訴，辯稱騎車前沒有喝酒，不滿「我們夫妻在家中吵架，為什麼警察從我家帶我去酒測。」

經橋頭簡易庭審理，認為警方到場時，卓婦並沒有騎機車，並非酒駕現行犯，且警方調閱沿途監視器，也無卓婦騎機車之畫面。警察只憑婆婆和卓夫兩人供述就將人帶回警局進行酒測，已違反正當法律程序要件，判處卓婦無罪。