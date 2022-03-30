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嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座　超狂旋轉底座轉換3種模式！車界女神Snow驚呼「太簡單了吧」

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲Nuna發表最新Nuna NEXT system汽座系列，發表會邀請車界女神Snow廖盈婷、Volvo凱銳汽車闆娘 蔡旻紋一起體驗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

新手爸媽最怕小孩哭，每次出門都像打完一仗。歐美優雅育兒不是夢，嬰童精品品牌Nuna發表最新Nuna NEXT system，帶來歐美新世代的汽座新概念，在台引進BASE next旋轉式底座即可搭配CARI aire睡箱型汽座、ARRA next全平躺提籃汽座、TODL next 0-4歲汽座等3款汽座，依照需求靈活轉換，旋轉型設計將貼心功能與時尚設計巧妙結合，幫助追求高品質生活的父母，愜意的享受育兒時光，發表會邀請車界女神Snow廖盈婷、Volvo凱銳汽車闆娘-蔡旻紋一起體驗。

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲BASE next旋轉式底座可搭配CARI aire睡箱型汽座、ARRA next全平躺提籃汽座、TODL next0-4歲汽座等3款汽座。

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲廖盈婷現場用新系列汽座秒上手，讓她忍不住驚呼「怎麼這麼簡單！」

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲廖盈婷回想起以前帶小嬰兒出門家族旅遊很狼狽！

車界女神Snow廖盈婷現場用新系列汽座秒上手，讓她忍不住驚呼「怎麼這麼簡單！」最喜歡可360度旋轉的BASE next旋轉式底座以及每款汽座都超輕又透氣的特色；她回想起以前帶小嬰兒出門家族旅遊時，以為小孩放車上很輕鬆，不但大包小包、睡箱又重又大，嬰兒汽座也很厚重不透氣，小孩不知道為什麼一直哭，在車上完全無法看發生什麼事情，只好停路邊下車把小孩抱出確認，原來是太悶熱睡得不安穩，整個出遊搞得超級狼狽，而且小孩每個階段要換一張汽座，每次換底座都超麻煩，換到很想哭，如果以前有這種旋轉的裝置，在車上就可以轉過來看看小孩，不用下車開門確認了，不會搞得自己這麼狼狽！

▲▼ 嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座　超狂旋轉底座轉換3種模式！車界女神Snow驚呼「太簡單了吧」 。（圖／業者提供）

▲Volvo凱銳汽車闆娘-蔡旻紋最驚艷BASE next旋轉式底座，安裝簡單又貼心。

Volvo凱銳汽車闆娘-蔡旻紋已是2寶媽，她表示最驚艷BASE next旋轉式底座的ISOFIX安裝很簡單又很貼心，有小視窗可以透過顏色判斷是否正確安裝，她分享以前自己一個人帶老大出門，裝ISOFIX就裝了20多分鐘，結果開車開到一半發現ISOFIX的一半鬆脱，踩煞車時椅子歪掉一邊，嚇壞她直呼「好可怕」，原來裝了半天沒有裝好。

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲BASE next旋轉式底座有小視窗可以透過顏色判斷是否正確安裝。

愛美又時尚的蔡旻紋說以前很喜歡歐洲睡箱覺得很美，但是睡箱很重，扛到自己虎背熊腰，還曾經因為帶小孩出門太多東西，不小心忘了把推車搬上車，「這次Nuna NEXT system的CARI aire睡箱型汽座是我覺得最實用又時尚的單品」，以前如果有這種輕便的CARI aire睡箱型汽座，就不需要把小孩抱出來，只要放上車直接提下車，搭配推車使用，不管是逛街或是在咖啡廳都可以很優雅讓小孩睡在裡面，而且外型夠美可以拍網美打卡照，「雖然累但是照片夠美，這一切就夠了！」

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡旻紋說CARI aire睡箱型汽座外型夠美，外出可以拍網美照！

Nuna品牌業務經理Xavier Samper提到「歐洲對於兒童乘車安全更加注重與觀念先進，一個旋轉型底座可以與睡箱、提籃直接卡合做為汽座是未來趨勢」，看好現代爸媽越來越注重育兒品質，願意投入更多資源和資金選擇精品等級育兒用品，Nuna這次引進NEXT system系列汽座，全系列符合歐盟最新ECE R129/03法規，以BASE next旋轉式底座為基礎，只要一個動作即可任意卡合汽座本體(睡箱、提籃、0-4歲汽座)打造三種模式，讓汽座使用更加多元便捷。

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲Nuna品牌業務經理Xavier Samper提到，旋轉型底座能直接與睡箱、提籃卡合做為汽座是未來趨勢。

汽座更為亞洲需求使用更透氣的設計，全台首見的CARI aire睡箱型汽座只有3.6公斤，搭配EPP能量吸收泡棉可吸收外來撞擊力，材質使用GOTS認證有機棉布料，安心呵護寶貝的肌膚；另一款ARRA next全平躺提籃汽座更輕量只有3.5公斤，並使用美麗諾羊毛、竹炭纖維等材質更吸濕排汗，適合0~4歲使用的TODL next則搭配超吸震泡棉以及獨創的側撞防護盾，可有效全方位吸收外來衝擊力，外殼通風孔設計，座椅保持通風不悶熱，超傾斜座椅角度讓孩子安然入睡。爸媽輕鬆享受簡約優雅育兒生活！

▲▼NUNA新品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲新系列的汽座不但更輕量化，材質和設計都更透氣，符合亞洲需求。

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