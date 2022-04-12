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親子

汪小菲消消氣！　孩子稱呼繼父母的3種好建議～

（圖／焦糖綠玫瑰 caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

不管婚姻狀態如何，孩子的生父生母，是永遠不可能改變的！

日前，汪小菲傳出不滿大S迅速與具俊曄再婚，似乎擔心一雙兒女，要叫別人「爸爸」而夜不成眠，甚至隔空遷怒到前小姨子小S身上，名人家事總難逃大眾議論，可能因為汪小菲來自對岸，加上他老在社群平台開火的大砲習性，導致大部分的人都無法、也不太願意去同理他的想法，不過稱謂還是大問題，到底要怎麼稱呼繼父、繼母呢？

身為單親第二代，若站在汪小菲這方角度，我其實很能同理他的焦慮耶！畢竟他與大S離婚的主因，並非出於某方對孩子造成的威脅（如：家暴），所以不該牽扯到親情與稱謂，拿我自己小時候父母離婚來說，我也不可能叫父親的女朋友「媽媽」，或是喚媽媽的再婚對象為「爸爸」。

大S跟汪小菲都是單親家庭長大的，他們本身對這種事情，應該更有感觸跟經驗，我想正因如此，大S在發表離婚聲明的時候，也特別照顧到對方的感受，強調汪小菲永遠是兩個孩子的爸爸，所以汪應該不需要太糾結在這塊。

不管婚姻關係是否存續？孩子都是影響最深的那一個！我建議他們應該多著重於向孩子解釋，告訴他們雖然父母已經分開，家庭成員可能因為各自再婚而增加，但爸爸媽媽永遠是爸爸媽媽，不會隨著離婚有所改變。

那，孩子該怎麼叫繼父、繼母呢？以下我提供幾個方法～

1、基本款：叔叔、阿姨（小媽）。

最直覺的方法，就是一開始怎麼稱呼，之後繼續沿用，女性則可以從阿姨改叫小媽，但還是要看小孩的接受度，畢竟，如果孩子年紀較大，父母又是外遇離婚的話，應該很難發自內心叫出「媽」這個字。

2、稱謂前面冠上姓氏或名字：XX爸、XX媽。

這個是最不尷尬的叫法，把姓氏或名字加前面，後頭再跟一個爸或媽。

3、用外來語稱呼。

最普遍的就是Daddy、Uncle，因為不是母語，開口的難度也相對降低，但就要看生父、生母會不會在意囉～

當然，我也遇過有人直接改叫繼父母為「爸爸、媽媽」的，但那多數是親生父母很早就缺位，或是在某個人生重要時刻給予感謝。

我還是提醒家長們，在保持基本禮貌的前提下，我們不該用大人的角度，去限制孩子該怎麼稱呼，也就是說，不要直接要求小孩叫繼父母為爸媽，這樣不是劃清界線的方式，而且很容易無心傷害到孩子的自尊與認知喔！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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