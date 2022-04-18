烏情報首長驚訝俄軍無能　將揮兵「收回克里米亞半島」

▲烏軍近日稱在頓內茨克州殲滅俄軍第70機動步兵團的一個營級作戰群（BTG）。（圖／取自烏克蘭司令部）

文／中央社



俄國入侵烏克蘭至今近兩個月，烏克蘭情報首長布達諾夫對俄軍指揮官的無能感到驚訝，透露將利用西方提供的坦克收回原屬烏克蘭的克里米亞半島。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，俄軍入侵烏克蘭近2個月以來，消滅烏克蘭主權的目標基本上沒變，俄國認定烏克蘭這個國家不應該繼續存在。

不過，不論是想在基輔成立俄國控制的政府，或將烏克蘭永遠納入俄國的勢力範圍，布達諾夫指出俄國的兩個階段性目標都沒有達成，在全世界見證俄軍暴行後離目標更遠。

他強調，俄國軍隊並非主動從基輔地區撤退，而是擔心被包圍和截斷，被烏克蘭軍隊逐出。

俄軍沒有達成占領烏克蘭的目的，布達諾夫說一點也不意外，真正令他驚訝的是「指揮官執行如此大型軍事行動的無能和草率」。

對於多位俄軍高階將領陣亡，他認為原因是能力不足，靠裙帶關係才升上將軍，根本沒準備好領導戰爭。

▲德沃爾尼科夫（右）出任入侵烏克蘭的指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

針對俄羅斯剛任命在敘利亞戰爭經驗豐富的將軍德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）出任入侵烏克蘭的指揮官，布達諾夫認為他比前任更冷靜和專業，比較會照表操課，不過「反正還是會失敗」。

他指出，戰事目前主要集中在東部的頓巴斯（Donbass）地區，俄軍試圖截斷和包圍烏軍，但到目前為止仍原地踏步。

布達諾夫說，烏克蘭裝甲車損失慘重，需要各國援助大砲和坦克等重型武器，例如德國製造的豹1型（Leopard 1）主力戰車，他強調烏克蘭士兵很快能學會操作。

他透露，烏軍將用這些武器解放被俄軍占領的地區，包括2014年被俄國併吞的克里米亞（Crimea）半島。

▼車諾比核電廠近日回歸烏克蘭控制。（圖／路透）