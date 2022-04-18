趙少康求助郭台銘買BNT　「救救我們的孩子」

▲趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布6至11歲兒童可施打半劑莫德納疫苗，諸多家長批評政府把小孩當白老鼠。對此，中廣董事長趙少康18日對蔡政府除批「別人的孩子死不完」外，也喊話放下意識形態、面子，解決孩子沒有疫苗的燃眉之急吧，「否則就只有再拜託郭董伸出援手救救我們的孩子了」。

趙少康18日以在臉書以「蔡政府誤國 孩子成莫德納白老鼠」為題表示，食藥署核准6至11歲兒童可以打半劑莫德納，但莫德納的副作用是所有疫苗中最強烈的，甚至被稱作「大魔王」，原本連國中生都只能打BNT，現在政府居然要國小生打莫德納，讓家長又陷入到底要不要讓孩子打疫苗的兩難。

趙少康說，全世界小孩幾乎都打BNT，只有澳洲打莫德納，而英國才剛開放5天，雖然它們都是mRNA疫苗，即使莫德納只能打半劑，國外打的比例還是不高，因為副作用大、案例少，到底要不要為孩子簽下打莫德納的同意書，讓好多父母天人交戰。

趙少康又說，這個時候，竟然還有「死忠的」護航民進黨政府「開放兒童接種被罵、不開放也被罵」，真是一點同理心都沒有。其實，只要有BNT給小孩打，很多父母的擔心就能大幅降低，會弄到讓家長陷入兩難，罪魁禍首就是民進黨政府。

「相比其他國家開放孩子打BNT，我們無法開放，因為根本沒有BNT了，政府老早說要採購，到現在還買不到，也不好意思請郭董再買，因為會顯得政府無能。」

趙少康表示，從一開始，蔡政府就視BNT如毒蛇猛獸，極盡抹紅之能事，一方面怕郭董光芒太露，也擔心讓中共有「統戰」機會，所以用「BNT是大陸代工」等假訊息抵制，事實上，如果不是郭董、慈濟、台積電這批BNT如及時雨到貨，台灣的疫苗覆蓋率會更低，染疫人數還不知道會多出多少。

趙少康提到，面對質疑，衛福部長陳時中曾打腫臉充胖子說「採購BNT疫苗環節已經打開」，台灣自己有錢，現在卻讓12歲以下孩子沒有BNT疫苗打、父母們擔心受怕，「大魔王」說打就給小孩打，真是「別人的孩子死不完」。

趙少康呼籲，請蔡政府不要再逞強，趕緊認清自己的意識型態才是壞事的事實，排除萬難買BNT給孩子打，確保人民的生命健康是政府最基本的工作，請蔡英文找回心中最軟的一塊，把意識形態、面子這些都放下，解決孩子沒有疫苗的燃眉之急吧。「否則就只有再拜託郭董伸出援手救救我們的孩子了」。