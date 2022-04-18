全員陰性！早日解封！非洲小哥祝福視頻再次火爆

記者趙禕/上海報導

前幾年曾經在大陸微信朋友圈紅遍一時的「外國人送祝福」視頻，最近在大陸這一波疫情反彈中又火爆了起來，很多人藉著視頻為自己所住的小區加油打氣，祝福所有人都平安健康，早日恢復正常的生活。

▲「非洲小哥送祝福」視頻最近在上海朋友圈裡瘋傳。（圖／上海泰榮苑志願者群提供）

▼還有些視頻打著明星名號奪目光。（圖／翻攝自網路）

這一波大火的「外國人送祝福」主要以非洲小哥版為主，一群身材健碩、赤裸著上身的非洲黑人肌肉小哥，拿著用中文寫著祝福詞句的小黑板在鏡頭前載歌載舞，跟著領詞人用普通話高喊「加油！」、「早日解封！」、「大家健康！」，以及象徵抗原檢測陰性的「小隊長」(一條槓)等祝福語。

▲赤裸著上身的非洲黑人肌肉小哥在鏡頭前載歌載舞。（圖／上海泰榮苑志願者群提供）

▼赤裸著上身的非洲黑人肌肉小哥在鏡頭前載歌載舞。（圖／翻攝自網路）

這些祝福視頻多半在15秒到60秒不等，不需要專業剪輯，只要一群有明顯地域特色的外國人、一塊黑板、一部可以拍視頻的設備、一些簡單的道具，講幾句勉強能聽懂的普通話就行，顧客可以挑選想要的舞蹈和音樂版本，有些「豪華版」的還會加上「放三槍」、「放六槍」之類的鳴槍禮。

▲只要有一隻手機就可以隨處拍攝這類視福視頻。（圖／翻攝自網路）

剛開始流行的「外國人送祝福」視頻主要針對節慶、生日等，透過私人訂製的方式向親朋好友、甚至企業單位、學校、醫院等獻上祝福，除了非洲肌肉男、非洲小妹、非洲小朋友之外，還有在金字塔前的「埃及人送祝福」、以及「泰國人送祝福」、「烏克蘭人美女送祝福」等等。

▲早期的視頻以節慶祝福為主。（圖／翻攝自網路）

這類祝福視頻前幾年在大陸朋友圈裡就曾經風靡過一陣子，但是近這兩年熱度逐漸降溫，反而在日本收獲了一批狂熱的鐵粉；最近大陸疫情反彈，很多人被封控在住宅社區裡出不了門，這類視頻又重新火爆了起來。不過因為俄烏戰爭還在持續，原本很受歡迎的「烏克蘭人美女送祝福」視頻在這一波熱潮裡難見蹤影。

這一波火爆的程度讓一些商家接單客服人員應接不暇，不但訂單爆滿，顧客得排隊等候才輪得上拍攝自己小區的專屬視頻，甚至很多黑人小哥工作超負荷，都跳脫水了！

▲▼大量訂製視頻的需求讓客服人員戲稱小哥們都跳脫水了。（圖／翻攝自網路）

拍攝這類視頻的價格大約在688元-1380元(人民幣150元-300元)左右，如果加上鳴槍的豪華版最多再加人民幣300元，對上海居民來說不算貴，很多小區用眾籌的方式集資拍攝，每個居民分攤下來更沒有負擔。

▲大陸的淘寶上有許多店家提供訂製祝福視頻。（圖／翻攝自網路）

上海很多住宅小區從三月份開始就陸續封控，到現在還無法確定全市解封的時間，長時間關在家裡難免心情比較焦慮，這些視頻讓大家輕鬆一下調劑心情，還能給小區裡的居民送上鼓勵和祝福，為大家打氣加油，也難怪能再次大行其道。