謝和弦揚言選議員…AV導演圤智雨3點分析：連一個女優都贏不了

▲謝和弦稱想從政進議會。對此，AV導演圤智雨發文開砲。（組圖／翻攝自謝和弦臉書、圤智雨提供）

記者陳雕文／綜合報導

藝人謝和弦17日下午在臉書PO文說，「老子今年11月就要從政，進議會幹爆你們那些白癡政治人物啦！」眾粉絲在貼文底下留言贊同，但網紅推手兼AV導演圤智雨則嗆，「那不如AV女優孟若羽從政吧！」並列3點解釋原因，最後圤智雨還說，「你連一個女優都贏不了，就乖乖當好老公吧！」砲火猛烈。

圤智雨在臉書開砲，「如果謝和弦真選上台北市議員，那我送500份雞排+100份孟若羽最新AV免費下載碼，大家知道我說到做到的！但我們都知道他選不上，因爲形象問題，所以如果謝和弦要選，那不如孟若羽出來選，那爲什麼會說孟若羽出來選比謝和弦好呢？」可看以下3點分析。

▲AV女優孟若羽，擁有E級美乳粉絲眾多。（圖／記者陳雕文攝）

●乳不巨何以聚人心

圤智雨說，比起謝和弦的脫序行為，孟若羽一個簡單的事業線加微笑就搞定一切了，謝和弦在那邊炒大麻合法化的假議題，不如關心一下他老婆的胎還比較好一點。

▲孟若羽擁有童顏巨乳。（圖／孟若羽授權提供）

●和平形象

圤智雨又提到，去看批踢踢最和平的版一定是AV的討論，那孟若羽參選從政的話又有話題又和平，你看過哪個人聖人模式後還可戰的嗎？孟若羽光這項優勢，謝和弦就不知道輸幾條街了。

●競選團隊

圤智雨還說，謝和弦要選，競選團隊一定就是他老婆，但人家懷孕了哪有什麼看頭，可是孟若羽出來選就不同了，她的競選團隊一出來，若有女優娃娃、米歐、金寶娜、苡若，再配我圤智雨當軍師，那新聞點是不是立刻就現身了，說不定搞個記者會，台下還有老鄧（鄧佳華）來撐場，增加媒體報導點，是吧？

▲F乳女優金寶娜。（圖／金寶娜授權提供）

圤智雨最後說，以上雖是空想，但謝和弦連一個女優都贏不了，就乖乖當好老公吧！

網友看到貼文，紛紛留言說，「看到這篇我打算牽戶籍了，阿扣我一定投，為了雞排和免費下載，拼了」、「若羽+1」、「哇靠，這下真的好選擇！」、「同樣刺青但能聚人心的養眼」、「孟若羽從政這個很可以」。