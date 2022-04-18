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喜宴群聚狂燒！累計百人確診　宜蘭收容所保全吃喜酒染疫再傳10人

▲▼0418宜蘭防疫記者會,林姿妙。（圖／翻攝自YT）

▲0418宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心18日宣布台灣新增1390例本土病例，其中宜蘭新增68例，創下新增確診數新高。縣長林姿妙表示，消防局今再新增1名特搜大隊小隊長確診，而有越燒越烈趨勢的羅東晶園會館傳播鏈，目前累計已有100人確診，18日主要新增1名賓客確診，並有19名衍生案，再次呼籲民眾如有參加該場喜宴，務必前往採檢。

林姿妙指出，宜蘭先前所形成的舞蹈班傳播鏈目前已再無相關案例產生，18日新增的確診者，主要可分為3個，為消防局特搜大隊小隊長確診、某家庭群聚案+7，與羅東晶園會館喜宴傳播鏈，其餘尚在疫調中。

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▲▼0418宜蘭疫情關聯圖。（圖／宜蘭縣政府提供）

衛生局副局長徐秋君則表示，宜蘭消防局新增一名特搜大隊小隊長確診，目前初步判斷應與喜宴群聚案無關，但由於消防局每天接觸來源混雜，尚無法釐清感染源到底為何，但確診的小隊長案35758與先前確診的同事案30800為同一寢室，研判因而染疫。

▲▼0418宜蘭疫情關聯圖。（圖／宜蘭縣政府提供）

徐秋君也透露，晶園會館傳播鏈中，累計已有55名賓客染疫，包含18日所新增的1人，並因此再衍生相關傳播鏈，為南澳採薑團累計4人染疫、其他接觸者含親友累計17人染疫，含18日所新增9人、菸酒公司累計4人確診、其中收容所更來到17人染疫，包含18日所新增10人，主要為保全參加喜宴，返回職場工作後再衍生之相關案例，並有警政3人確診。

▲▼0418宜蘭疫情關聯圖。（圖／宜蘭縣政府提供）

此外，縣長林姿妙也宣布，因應縣內疫情持續升溫，為保障國小學童與幼兒園之健康，對於學童確診停課標準仍維持舊制：一人確診，該班停課10天；二人確診且不同班級，全校停課10天，並視疫苗施打情形滾動式修正。

而宜蘭縣府也將在19日起啟動「分艙分流」辦公措施，民眾洽公須集中於縣府大廳，藉此防止疫情擴散、降低接觸感染風險。各單位如有確診者或者受隔離人員，得以不超過現有員額3分之1為原則，實施居家辦公，藉由人力分流措施，保全縣府整體運作功能。而在為民服務方面，縣府則是在縣民大廳設置民眾集中洽公區，規劃洽公路線及洽談區，民眾洽公須在管制區內，並由各單位派員統一為民服務，降低接觸感染風險。

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宜蘭新冠肺炎本土疫情社區傳播

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