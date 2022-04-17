台中男刺死外送員！報警喊「我殺人了」　鄰居：他吃政府飯好幾年

▲疑遭譏「笑你不敢」，他衝出家門刺死外送員。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

台中市太平區16日晚間傳出兇殺案，住在太平九街的50歲蔡姓男子情緒失控，刺殺51歲王姓男鄰居，導致王男送醫不治。檢方複訊後向法院聲請羈押，後續將進一步釐清犯案動機。

蔡姓男子16日晚間疑似與王姓鄰居發生口角，拿水果刀朝著王男追砍，導致王男背部中刀被送往太平長安醫院搶救，仍失血過多身亡。王姓死者的兒子接獲消息，立刻從外面趕回家，沒想到聽見父親不治身亡的噩耗，頓時難以接受。

對此，街坊鄰居透露，王男近期不斷言語揶揄蔡男，不曉得是否因此埋下殺機。不過，王姓兒子說，已對事發經過進行模擬，雙方並非發生口角衝突，父親是冤枉死的。

▼王男的兒子喊冤，強調父親是冤枉死的。（圖／記者鄧木卿翻攝）



還有一名女鄰居表示，動手行兇的蔡男曾因毒品案多次入獄，出獄後獨自居住，也很少與街坊來往，只知道長期沒有工作，一直在吃「政府的飯」。

女鄰居說，王姓死者平時擔任外送員，還有2名孩子要養，並沒有與蔡男結怨，可能是2人喝酒時，嘲笑蔡男「沒出息」，導致蔡男積怨，最終發生憾事。

蔡男刺殺王男，主動通報「我殺人了」，但製作筆錄時不斷自言自語，疑似是遭到王男揶揄「笑你不敢」，至於詳細犯案原因，檢警仍在調查當中。

台中地檢署檢察官相驗後，將對死者遺體進行解剖，釐清詳細死因，複訊後也向法院聲請羈押，進一步釐清犯案動機。

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