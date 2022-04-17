快訊／賓州Airbnb派對爆大規模槍擊！至少11人中彈　釀2死3重傷

▲美國賓州發生槍擊案。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州匹茲堡的一棟Airbnb裡17日凌晨發生大規模槍擊案，至少有11人中彈，目前已知造成2人死亡、3人重傷。報導指出，現場大約開了50多槍，而槍手身分與動機仍在調查當中。

Police tell @WTAE that the shooting happened at a party inside of an Airbnb.



About 200 people were inside at the time. pic.twitter.com/XDdLZhxO8b — Ashley Zilka (@ashleyzilka) April 17, 2022

根據紐約郵報報導，這起槍擊案發生在當地17日凌晨1時許，匹茲堡的一棟Airbnb裡正在舉行派對，結果突發生大規模槍擊，當局推估事發當下約有200人在屋內，現場大約開50槍，迫使參加這場派對的人跳窗逃生，部分傷者骨折、出現撕裂傷。

根據CNN報導，這場槍擊目前至少造成11人中槍、2人死亡、3人重傷。匹茲堡安公共安全部門在推特上並未說明兩人死因，僅表示有幾個人是在逃跑過程中受傷，目前警方正在蒐集相關證據。