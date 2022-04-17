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「世上沒有特殊的孩子」屏東寄養家庭感恩會　溫馨重逢令人動容

▲屏東縣政府17日舉辦「寄養四十，傳愛適時-寄養家庭感恩會」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府17日舉辦「寄養四十，傳愛適時-寄養家庭感恩會」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(17)日舉辦「寄養四十，傳愛適時-寄養家庭感恩會」活動，現場近65戶寄養家庭、約250人出席，今年感恩會由縣長潘孟安表揚服務25年的2戶寄養家庭、12戶服務滿15年家庭及9戶10年家庭，並感謝與會的家庭，持續在寄養服務上繼續堅持，才能溫暖屏東這麼多需要愛的孩童。

▲屏東縣政府17日舉辦「寄養四十，傳愛適時-寄養家庭感恩會」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府17日舉辦「寄養四十，傳愛適時-寄養家庭感恩會」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

典禮中，縣府秘密安排過去被照顧過的寄養兒少出席，對寄養父母獻花致意，這些寄養父母看見久未聯繫的寄養童，雙方內心激盪，重逢畫面令人動容；另更有已經出養到國外的孩童，為了寄養爸媽的榮退時刻，特別在國外拍攝感謝影片，透過影片表達對於寄養爸爸媽媽的誠摯的祝福與感謝，溫馨氣氛讓台上台下熱淚盈眶，讓活動現場氣氛更添溫馨。

縣長潘孟安表示，屏東縣40年來共照顧過1541名兒童，長期委託家扶基金會、世界展望會培訓寄養家庭，讓這些兒童少年有一個溫暖的暫居處所，在過去屏東縣每年只有10戶的寄養家庭，到現在屏東現行寄養每年已達到153戶，特別感謝寄養家庭的爸爸媽媽們無私的奉獻與堅持，給予孩童最有溫度的耐心及愛心，支持著這些寄養孩子渡過最無助與艱難時刻，讓他們有更好的成長養分可以茁壯。

今年的感恩會有2戶寄養家庭服務20年從寄養服務中退休，分別為雅翰爸爸與慧貞媽媽、吳榮標與范金珠夫婦。雅翰爸爸與慧貞媽媽照顧過27名寄養孩子，這些孩子都是經歷了家暴的傷痛，說謊、偷竊，情緒易怒等種種的反抗行為，都打不倒雅翰爸爸與慧貞媽媽，雅翰爸爸總是說，「世上沒有特殊的孩子，只有孩子有特殊的需要。」

同是擔任寄養家庭20年的吳榮標爸爸、范金珠媽媽，今年也從寄養服務中退休，回想20年來，夫妻倆人總共照顧過13名寄養孩子，也因為擔任寄養家庭，而打開另一個人生，增添生命中許多美好回憶，在榮退的這一刻，夫妻倆人仍掛心著每一位曾經照顧過的孩子，經常為這些孩子禱告，願孩子一切都平安。

此外，張鴻棋及郭巾錦夫婦服務邁入25年，現在還持續堅持著為寄養孩子引領前行，對寄養堅定不移的信念。夫婦回憶起過去照顧寄養孩子的點點滴滴，深深感受到每個孩子特質都不一樣，也遇到教養的瓶頸，曾經懷疑自己的能力，甚至幾度萌生退場的念頭，尤其是張鴻棋爸爸已經從職場退休10年，曾經夢想有一個身心安然的退休人生，總在對寄養服務感到挫折時，自立的寄養孩子驚喜地回來認親，叫著他們「爸爸媽媽」。

今年過年，不約而同回來8個曾經寄養的孩子，張鴻棋及郭巾錦夫婦看著這些自立的孩子慢慢有自己的家庭，能體會當時夫妻倆人教養的苦心，讓夫妻倆人，又重新看到自己擔任寄養家庭的價值，即使已經服務25年，還是繼續走在寄養服務的路上，讓寄養孩子在夫妻的陪伴下，遇見缺角的圓滿。

社會處也表示，隨著榮退家庭退出，寄養家庭父母年齡增加，更需要新血的加入，誠摯邀請愛心家庭一同響應，加入屏東縣寄養家庭行列，一起來關心這些需要受到照顧的小孩。

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