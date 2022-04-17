街頭隨機殺人！視訊一半遭「亂刀刺頸」慘死　家人目睹他噴血倒地

▲ 34歲男子賽吉歐在洛杉磯街頭遭刺身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯發生一起隨機殺人事件，一名男子走在市中心的街道上，邊走邊和家人視訊通話，未料一名陌生男子突然持刀狠捅他的頸部。螢幕另一頭的家人見他突然間滿臉是血，趕緊報案，但他仍傷重不治。而嫌犯逃跑過程中還刺傷另外二人，所幸他們並無生命危險。

綜合《洛杉磯時報》、《鏡報》報導，洛杉磯警方聲明指出，34歲男子賽吉歐（Sergio Santay）8日下午在市中心的街道上邊散步邊和兄弟道格拉斯（Douglas Santay）視訊時，突然遭嫌犯攻擊頸部。

道格拉斯說明，當時他正用FaceTime和賽吉歐聊天，賽吉歐看起來心情很好，跟他提及工作上的事和周末計畫，沒想到過沒多久就在螢幕這頭看見賽吉歐滿臉是血，毫無反應。道格拉斯馬上報警並迅速趕到現場，不幸的是賽吉歐送醫後仍傷重身亡。

當局獲取的監視器畫面顯示，嫌犯襲擊賽吉歐後逃跑，接著又刺傷在小巷裡遇到的另外二人，他們目前都在康復中。警方認為這是無端且隨機的攻擊事件，並在網路上公開嫌犯身影，可見他犯案當時戴著一頂漁夫帽，身穿藍綠色短袖上衣。

另一方面，賽吉歐的家屬目前正在募資網站上募集喪葬費用，希望將他的遺體帶回祖國瓜地馬拉下葬。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》