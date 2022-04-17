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男爽住郵輪超過20年！　不用洗衣打掃還能環遊世界

記者詹雅婷／綜合報導

美國男子薩爾賽多（Mario Salcedo）熱愛海上生活，有別於大多數人選擇的短期郵輪旅行，選擇拋棄原本的生活，直接住在郵輪上20多年，在房間內上班，每天工作5小時，不用自己倒垃圾、打掃、洗衣服，不停環遊世界，再也沒有回家。

▲▼ 郵輪,旅遊,蜜月。（圖／CFP）

▲薩爾賽多工作近21年後，決定在生活上做出改變，最終辭職登上郵輪。（示意圖／CFP，與本文無關）

綜合太陽報等外媒報導，薩爾賽多原本的家就在邁阿密，但因擔任跨國公司國際金融主管，必須經常出差，住遍拉丁美洲各地飯店。但多年下來，他對這樣的工作型態感到厭倦疲憊，住在飯店的時間遠超過他待在家裡的時間。

經過不間斷工作近21年後，他決定做出改變，那就是在不必離家的狀態下環遊世界，並於1997年辭去工作，收好行李悄悄消失在家人及朋友的生活中，登上郵輪展開新生活。

▲▼ 郵輪,旅遊,蜜月。（圖／CFP）

「我不用倒垃圾、不用打掃、不用洗衣服」，薩爾賽多透露，他每天只工作5小時，為客戶提供投資規劃，辦公空間就是郵輪房內的一張桌子和椅子，在工作以外的時間充分足夠讓他享受郵輪上的豪華設施，「我取消所有沒有價值的活動，擁有世界上所有時間來享受我喜歡的事情」。

薩爾賽多在郵輪上最愛的活動除了游泳、跳舞，也喜歡和其他乘客聊天。如今單身的他承認，過去曾有在郵輪上談戀愛的過往，但沒有一段感情能長久維持，「如果我想要一個家庭，我就不會在這裡了」。

只不過當新冠疫情來襲後，薩爾賽多被迫暫停郵輪生活，曾說「我有15個月沒有到海上，甚至不知道何時才能再次出海，這很痛苦」。不過如今他已重新登上郵輪，並提前預訂好接下來的旅程，確保待在陸地的時間不會太久。

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