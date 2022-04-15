木瓜牛乳妹IG被神出！挺渾圓巨胸成「遶境嬌點」　本尊害羞回應了

▲大甲媽遶境意外讓一名賣木瓜牛奶的正妹爆紅。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

記者閔文昱／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香11日抵達嘉義縣新港鄉，連帶為沿線業者帶來大量商機，其中，一名賣木瓜牛奶的正妹就引發廣大網友關注，甚至還有網友神出了女店員的真實身分，掀起一波熱議。為此，本尊也出面回應了。

臉書粉專「黑色豪門企業」日前公布一段影片，只見一名戴著黑色口罩的正妹正認真準備客人的木瓜牛奶，而她上身穿著低胸小背心和小外套，雄偉「車頭燈」幾乎快包不住，胸部的胸型呼之欲出、展露無遺，性感的畫面辣翻不少網友，她的攤位更是成為當天一大「嬌」點。

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▲正妹名叫「邵薇」，在IG上擁有近10萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／s386528，下同）

貼文曝光後，也火速吸引一波討論潮，「好一個大木瓜」、「看起來就一定好喝的」、「這不管創業賣什麼都能成功」、「突然口好渴…真奇怪」，她本人也現身留言，「如果有招待不周的小妹會改進」，並向大家報告下一站行程，「我們大甲媽的行程，會擺北斗肉圓生、清水，還有最後一站大甲」，意外引起熱議。

對此，有網友神出了女子身分，她名叫「邵薇」，在IG上擁有近10萬名粉絲追隨，而隨著照片意外爆紅，她也在IG害羞表示，沒想過自己會爆紅，也沒有要用姿色去蹭流量，但很開心被大家看見，更開心把家裡的商品做更好，「得到大家肯定支持，也感謝批評指教；不管是粉絲或酸民都相當感謝，未來的日子還需要大家支持。」

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