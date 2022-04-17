羽球團體賽甲組決賽屏東登場　小戴、麟洋配奧運後首次國內競技

▲潘孟安縣長與李洋、王齊麟、中華民國羽球協會理事長張國祚合影 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年全國羽球團體錦標賽在屏東登場，17日進行甲組決賽，世界球后戴資穎及奧運金牌雙打李洋、王齊麟分別領軍出戰，這也是東京奧運後他們首次在國內比賽，全場觀眾為之沸騰；屏東縣長潘孟安表示，羽球在戴資穎、麟洋配等運動好手帶動下已成為新國球運動，運動年齡層也向下紮根，屏東縣政府樂意全力支持。

全國羽球團體錦標賽今年台灣五大球團來勢洶洶，合庫、土銀、中租、亞柏、台電等全國各地好手齊聚參賽，精銳盡出，為爭取球團最高榮耀決戰南台灣，其中小戴更是代表合庫女團出賽，挑戰第21冠，賽事空前精彩激烈。

賽事從4月10日起至18日在屏東縣立體育館火熱開打，17日進入甲組決賽最高潮，吸引許多民眾入場參觀，有不少爸爸媽媽帶著小朋友一起來，爭睹球星風采，而各球團也使出混身解數為自家選手加油打氣，看到精彩賽況全場喝采歡聲雷動。

中華民國羽球協會特別邀請潘孟安縣長在17日擲幣，為這場羽球界年度最經典的英雄內戰開場。潘縣長順利擲完幣後，與李洋、王齊麟、中華民國羽球協會理事長張國祚合影，並贈送屏東生產的金牌巧克力及旅遊手冊，讓選手感受南國多一度的熱情。

潘縣長表示，為讓選手安心安全比賽，採取最高防疫規格，所有人員必須於入場時出示已施打疫苗2劑且滿14天證明或是未施打疫苗2劑及未滿14天快篩陰性證明，配合實聯制、佩戴口罩、量測體溫的規定，並全面禁止飲食，落實各項防疫措施，保護觀眾及選手、教練、裁判等工作人員的健康安全。同時提供電視轉播、網路直播，讓無法到場觀賽的民眾也能一起為選手加油。