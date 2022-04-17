全中運部分完賽！滑輪溜冰多人破紀錄　輕艇競速台中市大贏家

▲台中市在輕艇競速項目獲得11金4銀9銅的好成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全中運受疫情影響，原訂16日舉辦的開幕典禮及多項賽事延後辦理，未來將視疫情發展擇定復賽日期。已進行之賽事網球、舉重、輕艇競速、滑輪溜冰、射箭仍照常舉行至完賽。

輕艇競速及滑輪溜冰賽程於15日完賽，台中市在輕艇競速項目獲得11金4銀9銅的好成績，台中市黎明國中包辦7金1銀，表現亮眼！

本屆滑輪溜冰選手實力精彩可期，共有8人次破4項全國紀錄、73人次破3項大會紀錄、4人次創4項大會紀錄，屏東縣勇奪4金1銀3銅，而花蓮縣地主隊拿下1金1銀。

舉重項目，彰化縣社頭國中陳柏豪及蕭梓菱分別奪得國男組67公斤級、國女組59公斤（抓舉破大會紀錄）金牌；花蓮縣三民國中在昨日拿下1金1銀後，今日再由黃歆潁選手奪得國女組55公斤級銅牌！

▲▼滑輪溜冰8人次破4項全國紀錄、73人次破3項大會紀錄、4人次創4項大會紀錄。

值得一提的是，舉重國男組81公斤級競爭激烈，先由台中市大里高中胡育菘選手以抓舉102KG破大會紀錄，臺東縣卑南國中顏邵葵選手以抓舉103KG再破大會紀錄，最後比賽由胡育菘選手以挺舉113KG、總和215KG拿下金牌。

射箭項目，團體對抗賽國男組金牌為新竹市富禮國中、國女組金牌為桃園市永豐高中，混雙對抗賽金牌則是由新竹縣湖口高中獲得！網球項目於15日開始團體賽賽程，明日將決定金銀銅得主。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱官網https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Score/Instant.php

賽事即時直播：https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Pages/LiveComp.php?ID=44&Mode=2

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