花蓮縣今停課一天受矚目　教部：應變小組商討後同意

▲花蓮縣府昨宣布今天預防性停課一天，教育部指有跟應變小組商討後取得同意。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮縣昨天（14日）宣布，今天（15日）全縣從幼兒園到高中全部停課一天，引發外界關注，教育部今表示，花蓮縣府昨天有跟教育部「暫停實體課程實施應變小組」商討，應變小組同意花蓮縣府停課一天措施，並沒有違反相關規定，教育部同樣在考量當地疫情與醫療量能負荷問題後，同意全中運延期辦理。

受到疫情升溫影響，花蓮縣長徐榛蔚昨天先在防疫記者會中宣布，今天全縣國中小學以下學生，預防性停課1天，改採線上教學，昨晚花蓮縣府更公布，和教育部討論後共同決定，全縣國立、私立高中職今天一併納入停課1天，但停課不停學，採取線上教學。

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外界好奇花蓮縣府突然宣佈全縣中小學到幼兒園停課一天，是否與教育部討論，以及是否違反相關規定，教育部表示，花蓮縣府昨天有跟教育部應變小組商討，應變小組認為，考量花蓮疫情，應變小組同意花蓮縣府停課一天的措施，並沒有違反相關規定，只要地方在防疫停課上有問題，都可以提出和應變小組會討論。

▲花蓮縣府昨天也宣布全中運延期 。（圖／記者柯政誟攝）

另花蓮縣政府昨也宣布全中運決議延期辦理，教育部也表示，這部分花蓮縣府有告知教育部，教育部也和指揮中心指揮官陳時中進行充分討論，考量花蓮當地疫情與與醫療量能負荷問題，教育部也同意全中運延期辦理。