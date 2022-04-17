搭機等行李更快了！桃機砸3億優化輸送系統「效率增25％」

▲桃機優化行李輸送系統。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場公司為提升行李處理效率，自2015年起啟動第一航廈、第二航廈行李輸送系統優化工程，2019年完成第一階段工程，第二階段也於去年底完工，近日已正式啟用，優化後第二航廈每報到櫃台島區每小時行李處理件數增加為600件，較以往提升25％。

「第二航廈報到櫃台行李設備汰換暨行李分揀系統控制中心遷建工程」自2020年開始施工，總經費3.16億元。工程內容包含6座櫃台島區輸送機設備汰換、8座櫃台島區建築裝修汰換、以及控制中心遷建（含機房、人員待勤室、會議室以及獨立航警崗哨）。

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▲桃機行李輸送系統效率增加。（圖／桃機）

完成後每報到櫃台島區一小時行李處理件數從過去的480件增加為600件，處理能量提升25％；同時，也降低磅秤輸送機高度與預留進出櫃台動線，改善航警、航空公司地勤、設備維護人員作業環境。

此外，遷建後的行李分揀系統控制中心，建置新式的中央監控及監視系統，新的大螢幕顯示系統可同步顯示各區行李輸送狀況、圖控系統，方便人員在有突發狀況時立即得知並加以排除，有效提升穩定度、管理效率和增進資訊安全。

第一航廈優化工程主要為引進「高速分揀小車」，2019年竣工後時至今日準確率從過去的95％提升至99.5％，每小時行李處理量也從過去的1250件，大幅增長為5400件。