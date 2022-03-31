上億海洛因磚藏佛像闖關！他反悔自首曝神秘內幕　法官聽到了

▲桃園地檢署去年指揮航警局等單位在桃園機場查獲佛像夾藏雙獅地球飆海洛因磚22塊，市價逾億元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年5月間指揮航警局等單位，在桃園國際機場查獲邱姓男子等4人涉嫌自緬甸進口佛像夾藏高純度海洛因磚22塊企圖闖關，但其中1名劉姓男子在海關領貨前突然拒領包裹，並向海關自首才讓此起重大毒品走私案曝光；桃園地院今天審理時，根據證據僅能認定4人在台參與運輸，其主觀認為是K他命，且提領包裹未遂，法官審結改依運輸第三級毒品罪，分別判處1至5年不等有期徒刑，本案還可上訴。

▲桃園地檢署去年指揮航警局等單位在桃園機場查獲佛像夾藏雙獅地球飆海洛因磚。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，27歲的邱姓男子與泰國籍身分不詳綽號「丹吞少將」之成年男子為友人關係，「丹吞少將」去年5月9日自緬甸走私一批海洛因磚來台，因疫情隔離關係無法領取包裹，遂以48萬元委由邱姓男子幫收領取包裹。邱後來再找23歲林姓男子、24歲范姓男子加入，因2人擔心暴露，再向欠債22歲劉姓友人，誆稱請其擔任實際領貨人，並給150萬元酬勞領貨。

去年7月9日，范男與劉男開車到松山機場貨物區領貨竟搞錯地點，查出貨物在桃園機場，當天由劉男進入桃機海關大樓，直接向海關人員表明「想領貨但不知怎麼領」，後來又反悔說不領了，海關人員直覺有異，劉遂自首聲稱「受到指示出面領取毒品包裹」，當場讓海關人員嚇了一跳。

▲桃園地檢署去年指揮航警局等單位在桃園機場查獲佛像夾藏雙獅地球飆海洛因磚等毒品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

海關、航警隨即清查，找到已運抵桃機尚未經領取之包裹，開箱檢驗24尊佛像中夾藏有海洛因磚，其中印有雙獅地球標高純度海洛因，毛重8.16公斤、純度90.61%，純直淨重則為7.04公斤，市價估計至少上億元，檢調隨後循線將邱等4人拘提到案，逃檢複訊後依運輸第一級毒品罪嫌起訴4人。

▲桃園檢警查獲桃園機場佛像夾藏雙獅地球飆海洛因磚案，涉案嫌犯被移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院審理發現，該批海洛因包裹已經逾期報關逾20天，屬於逾期進口貨物，海關可隨時變賣，亦無證據證明邱等4人與原始收貨公司有關聯。法官認為，泰國主謀在包裹運抵台後，因原本收貨人不敢出面領取，臨時改找邱等人代領，邱等4人竟不知包裹不在松山機場，後來查詢才知道包裹在桃園機場，檢方起訴證據並無4人知悉包裹夾藏海洛因磚等一級毒品，4人羈押禁見、訊問都聲稱包裹內是K他命等三級毒品。

法官審酌，檢方起訴4人運輸第一級毒品，但審理後只能認定4人參與在台運輸階段，觸犯運輸第三級毒品，因包裹未曾起運，均屬未遂；考量4人參與程度，其中劉男自首，其他人則以自白程度不同。此外，邱男在泰國曾有毒品前科，回台仍再犯，法官審結依運輸第三級毒品未遂罪，判處范、林、邱與劉男為2年6月、3年、5年與1年不等有期徒刑，本案還可上訴。

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