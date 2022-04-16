回家要爬40樓！金正恩狂建高級公寓「沒人想住」　缺水缺電慘狀曝

▲平壤普通江畔階梯式高級住宅宣告完工。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓最高領導人金正恩最近在平壤普通江（Pothong）畔興建階梯式高級住宅「瓊樓洞」，同時將其中一套樓中樓住宅贈予「國寶女主播」李春姬，2人還手牽著手一同在住宅內拍攝「開箱影片」，不過有脫北者爆料，政府分配的這些公寓其實問題很多，經常缺水缺電、無法使用電梯，因此大部分的北韓人都不願意住高樓，形成窮人才住公寓的奇特情景。

據路透社報導，2017年脫北的31歲大學生鄭時宇（音譯，Jung Si-woo）表示，「在北韓，住在高樓層公寓的都不是有錢人，反而只有窮人才會住高樓，因為大樓的電梯常常會壞掉，而且水壓低得人們無法用水。」而巧合的是，「國寶女主播」李春姬日前獲贈的公寓，也是低樓層的房子，每棟只有數層樓高。

▲李春姬獲贈的房子也是低樓層的公寓。（圖／路透）

鄭時宇指出，他過去曾在北韓住過一棟高達13層，卻完全沒有電梯的大樓，而他的朋友則住在一棟40層的大樓，雖然朋友那兒配有電梯，但他們從來沒有機會搭過，因為電梯太常出故障了。在被問及北韓新建設的豪宅與最新的80層大樓時，鄭時宇表示，金正恩只是在炫耀「他們的建築工法進步了多少，而不是考慮居民的喜好」。

專門報導北韓新聞的媒體Daily NK，最近引述消息人士說法稱，普通市民居住的大樓仍有缺陷，因為這些房子的窗戶只有窗框、沒有玻璃，而且即使裝了水龍頭也無法用水，反之那些用來做宣傳的豪華住宅卻已配好了家具和裝飾，落差明顯可見。

▲北韓官媒不斷吹捧政府新建好的高樓。（圖／路透）

Daily NK總編輯李相龍（音譯，Lee Sang-yong）也提出了和鄭時宇一樣的看法。他表示，若北韓想要讓人們接受新的高樓，改善水電供應是必要的，「高樓的水壓實在太低了，導致住在較高樓層的人被迫每天裝水上樓，或自行安裝抽水馬達。我過去在平壤時，還曾遇過多數電梯每天只在早晚6點到8點的通勤高峰時間開放而已」。

儘管高樓層公寓面對眾多批評，但北韓官媒仍不斷吹捧政府興建高樓的速度奇快，還大肆讚揚了工人們「致力保證建設質量」，打造教育、公衛和福利服務優良的新公寓，讓首都平壤成為一個「以人為本」的城市，但外媒卻發現，平壤至今只完成了1萬套的新公寓，比既定目標5萬套還差得很遠。