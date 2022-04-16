南台灣重量級藥頭曝！分裝工廠藏身高雄　抄出大量毒咖啡+海洛因

▲台南市警刑警大隊毒品查緝中心，查獲高雄毒品咖啡包分裝工廠，緝犯林嫌及起獲毒品咖啡包共755包、海洛因2包及製毒分裝工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南市警刑警大隊毒品查緝中心，今年初於高雄市大寮區查獲大量海洛因、安非他命毒品，經鍥而不捨向上溯源偵查，得知林姓男子涉有重嫌，為南台灣重量級毒品上游藥頭，販售毒品不法牟利，刑警大隊立即成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮，15日查獲林嫌，起獲毒品咖啡包共755包、海洛因2包及製毒分裝工具，全案依毒品罪嫌送辦。

刑警大隊專案小組歷經數月跟監、埋伏、蒐證，始查知毒品分裝工廠位於林嫌租屋處，於4月15日認時機成熟，持高雄地院搜索票，先查緝林嫌到案，經帶至租屋處，當場查獲毒品咖啡包共755包（毛重共5394.94公克），第一級毒品海洛因2包（毛重共23.42公克），封膜器、密封器、攪拌器各1台，研磨器3台、電子磅秤3台、毒品添加物1包、壓模架1組、壓模器5組、夾鏈袋1批、作案手機1台等證物，全案訊後依涉嫌毒品危罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

台南市警刑大隊長林宏昇指示注意防疫規定，並全力掃蕩毒品，本次能緝獲咖啡包毒品分裝工廠，殊屬難得。