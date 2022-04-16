北投網紅拉麵惹議！　夫妻檔遭控偷裝電眼朝私人倉庫拍

▲北投知名滿足拉麵店房東夫妻檔遭鄰居控訴，偷裝監視器照「私人倉庫」挨告妨害秘密罪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

北投知名「滿足溫泉拉麵店」開幕後就風波不斷，陳姓老闆與侯姓老闆娘既是麵店房東，也是該幢大廈管委會的主委及副主委，但他們卻遭控訴在他人租賃的場所架設監視器，被告妨害秘密罪，不僅如此，2人還涉嫌挪用管委會公款替自己請律師打官司，也被住戶提告侵占。

本刊調查，北投滿足拉麵店去年11月在原本的「滿來拉麵店」店址重新開幕，但外界不曉得老闆其實早已換人，或許是承接了滿來拉麵店累積的高人氣，一到吃飯時間拉麵店外大排長龍，包括美食部落客圓圓媽、愛食記、SJKen的浮光掠影及大頭琳的生活筆記都推薦過，由於新老闆砸了百萬重新裝修，打造日式風，更將二樓座位區旁規劃成足湯區，成了新北投捷運站附近的網紅拉麵店。

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無奈停業的滿來拉麵店老闆小Ａ（化名）說，「10年前這幢大樓的一二樓都被我租下來，一樓做拉麵、二樓當倉庫、廁所，生意超好做出好口碑，但去年疫情阻擾加上租金問題才退租」，豈料，事隔幾個月後，他卻看到房東（陳、侯夫婦）在原地開了一間和滿來拉麵店「風格類似、名稱僅一字之差、餐點雷同，連動線規劃都相像」的「滿足拉麵店」。

小Ａ說「去年和陳姓房東解除租約後，我租了店址隔壁的停車場當倉庫暫放機器設備，也當作未來新店面的籌備處，不過在聖誕節時卻意外發現倉庫被裝了監視器，離譜的是，鏡頭角度竟朝倉庫內拍攝，我和老婆所有一舉一動都被人監視著，但卻渾然不覺。」現在想起來還會瑟瑟發抖。

小Ａ報警後，警方循著監視器線路找到源頭，發現竟與大樓其他監視器的線纏繞一起，不免讓他懷疑是管委會在搞鬼，而管委會主委、副主委正好又是滿足拉麵店的老闆夫妻檔，現在他已向對方提告妨害秘密罪，一一調閱監視器，要循線找出凶手。

他說「會懷疑是前房東私裝（監視器）不是沒原因，因為去年6月我們退租，11月房東緊接著在原址開起同性質的拉麵店，較勁意味濃厚，加上我們前面走廊的天花板角落先前也被裝過監視器，且鏡頭是朝向我們，感覺像被監視，直到向房東夫婦反應後，他們才調整鏡頭角度」。

▲小A租下大廈一、二樓開拉麵店，後來因疫情及租金喬不攏退租，沒想到竟疑似被前房東偷拍。

小Ａ表示「自從偷拍事件發生後，我們都不敢再去籌備處，只能先用一塊布蓋住鏡頭，慢慢撤離裡頭的設備，也不敢繼續在裡頭工作，心裡的陰影已造成，去質問主委與副主委，2人說詞也都避重就輕」。

「雖然陳、侯夫妻檔一概否認有裝監視器，極力撇清自己與監視器有關，但第2次又改口說因我提告大廈管委會，才會拿公款請律師打官司，第3次則說雖我提告的是主委、副主委及管理員，但管委會體恤他們辛苦，必須出面替3人打官司。」3度改口供的閃爍態度讓小Ａ難以接受。

對此，滿足拉麵店侯姓老闆娘即該大廈管委會副主委表示，大樓30年前即架設監視器在防空避難室，並非現在管委會裝設的，那個停車場雖是私人產權，但阻礙大廈逃生口，因租客屢勸不聽才會裝設監視器監控，並提告公共危險罪，捍衛大廈權益。

▲監視器位置拍攝的方向是小A擺放機器設備的地點及雜物間。

對於被控挪用公款打官司一事，侯女解釋，兩個案件的律師費各為8萬元，這費用是由管委會7名成員召開會議審核通過，會議全程紀錄也有張貼公告告知住戶，並無違反大廈規約的支出權限。至於住戶申請調閱管委會開會紀錄、會計憑證等，「我們都非常歡迎且陪同調閱，但她要求每一份資料都要影印帶走，我認為不太合適，會有外流風險，所以才無法答應」。

侯女表示，「滿足溫泉拉麵店確實被建管處認定違規營業，目前我們正在跟隔壁停車場的房東商議請建築師變更設計，想辦法符合建築法規。」

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