　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

換季學童過敏家長好心煩！抗敏從吃做起　打擊3大日常痛點

 

▲過敏症狀發作時會使孩童在課堂上不易專心，影響注意力。（影／翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

正值季節轉變期，氣溫一下高一下低，濕度過高，體質敏感的過敏族群拉警報！過敏原總是打擾孩子的作息節奏，爸媽看在眼裡也好心疼，最擔心過敏打擾兒童最重要的學習、睡眠、關鍵時刻表現不佳等3大日常。過敏成了家長最棘手的問題，除了管理環境、做好外在防護之外，從自身體質調整才是最重要的抗敏之道。

台灣屬海島型氣候，濕熱且溫差大，容易成為塵蟎和黴菌的溫床，加上空污嚴重，使得過敏症狀變得更明顯。過敏除了會讓孩童上課無法專心影響學習外，更會影響孩童的睡眠作息。良好的睡眠可以獲得充足的休息，對孩子生長發育至關重要，但因為過敏影響而睡不好，起床時可能會有起床氣，進到學校也感覺懶懶的，因此許多家長最擔心成長黃金期的學童遇上過敏發作。

過敏症狀發作時會使孩童在課堂上的不易專心，更無法好好坐著，相較無過敏症狀的學童來看，在課堂時被分心影響的狀況更為顯著；精神不濟也會影響到孩子情緒，對參與活動的偏好度降低，甚至常常在成長的關鍵時刻表現不佳進而影響和同儕之間的人際關係，這些發生在學童身上，成為成長過程中最大勁敵！

想要避免過敏，只維持居家整潔、開空氣清淨機夠嗎？對抗過敏，首先要了解過敏是怎麼產生的，過敏與免疫息息相關，正常人體中的TH1與TH2兩種重要T細胞會呈現平衡狀態，當TH2過於旺盛時，則會導致身體產生大量過敏抗體IgE，造成過敏反應。維持居家清潔、開空氣清淨機、戴口罩，雖然可以減少誘發過敏原，但外在環境變因多很難一一控制，唯有調整自身體質更重要！

▲▼統一LP33優酪乳。（圖／記者周宸亘攝）

▲大家熟知的LP33機能優酪乳不只營養好喝，還能調整體質、提升保護力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

免疫系統中的TH1與TH2的平衡狀態就像蹺蹺板的兩端，會隨著內外影響上上下下，選擇適合的益生菌產品，可促進TH1細胞活性，有助於TH1與TH2維持平衡狀態。針對過敏體質調整，市面上有許多抗敏產品，優酪乳是家長常會挑選的品項，不僅營養美味孩子喜歡，而且經濟實惠又方便購買。其中，含有專利LP菌的LP33機能優酪乳，經由國家健康食品認證可輔助調整過敏體質，長期飲用有助於促進第一型Ｔ輔助細胞活性，不僅營養好喝，還能幫孩子由內而外建立抗敏保護力。

許多家長們都有是否過敏時才要喝的疑問，其實活菌是會隨著時間漸漸被代謝出去的，因此持續補充好菌是非常重要的。家長們不妨每日於早餐幫孩子們準備1瓶含有LP菌的LP33優酪乳，唯有幫孩子調整好體質，才能輕鬆面對季節環境變化！

▲▼統一LP33優酪乳。（圖／記者周宸亘攝）

▲早餐一瓶LP33機能優酪乳營養又健康。

▲▼統一LP33優酪乳。（圖／記者周宸亘攝）

▲ LP33機能優酪乳搭配麥片、水果可當美味點心。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
高雄爆乳妹站一排！　21人慘了
蝦皮訂單突被取消！賣家私訊通知　金剛傻眼了
恐怖招商會「玖壹壹也在場」！　58桌僅200人實聯制
快訊／台大學生確診！　緊急通知信曝光
快訊／澎湖出現首例確診！　Ct值17.9
慎入！他們遭俄軍「挖眼割舌」　槍塞嘴被射殺
快篩陽性怎麼辦？　「4情況」一圖看懂如何自保
桃園再增6校、3補習班師生染疫！　累計62校停課
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

狂吹冷氣孩子又過敏了？　近9成敏兒媽咪：這樣抗敏有感

換季學童過敏家長好心煩！抗敏從吃做起　打擊3大日常痛點

《小紅花鐵板燒》《米塔炙燒牛排》《AIR SPACE》首家OUTLET在麗寶OUTLET MALL

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

【廣編】「裸鑽雪莉」合作舉辦亞洲50最佳酒吧頒獎觀影派對　頂尖調酒、米其林齊聚一堂

起司塔超濃！超商最新「3款爆餡甜點」　蛋糕杯藏滿滿生乳餡

全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

超市開賣PABLOX阿華田起司塔！搶攻母親節網羅IG名店、日本藍帶甜點

全聯DM最新優惠出爐！社團巧婦列清單必買　吩咐「今晚這些買回來」

超商獨家！「炸雞冰淇淋」來了　外皮酥脆、咬下是香草白醬口味

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

單日破千！本土狂燒1209例　另增境外移入75例

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

換季學童過敏家長好心煩！抗敏從吃做起　打擊3大日常痛點

《小紅花鐵板燒》《米塔炙燒牛排》《AIR SPACE》首家OUTLET在麗寶OUTLET MALL

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

【廣編】「裸鑽雪莉」合作舉辦亞洲50最佳酒吧頒獎觀影派對　頂尖調酒、米其林齊聚一堂

起司塔超濃！超商最新「3款爆餡甜點」　蛋糕杯藏滿滿生乳餡

全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

超市開賣PABLOX阿華田起司塔！搶攻母親節網羅IG名店、日本藍帶甜點

全聯DM最新優惠出爐！社團巧婦列清單必買　吩咐「今晚這些買回來」

超商獨家！「炸雞冰淇淋」來了　外皮酥脆、咬下是香草白醬口味

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

張韶涵首提「母女為錢撕破臉」殘酷內幕！　痛訴遭背叛：我其實很恨

本土確診破千　立委籲加速「實名制百元快篩」上路

台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

鬼鬼一哭爆紅！《來吧！營業中》要拍第2季　爆大咖明星也要加入

46歲崔智友裸色「透膚薄紗」美成仙女！　回眸近照狀態不可思議

台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

鷹王楊恩爆發狂砍38分9助攻　老鷹逆轉騎士挺進季後賽

感恩逃過火劫！　嘉義名店「1元換木屐」....民眾大排長龍

北上拿藥被誤匡「強迫住防疫旅館」！她吞30顆藥：寧願住精神病院

捐2千萬救不回癌妻！化工老董撂10煞強押8和尚　鋼刀追砍斷他骨

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

消費熱門新聞

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

測驗你是哪一種社畜？把關打拚族的健康飲食

多家餐飲首家OUTLET店在麗寶

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

超商獨家炸雞冰淇淋是香草白醬口味！

全聯獲動物福利標章！獨家開賣小農鮮奶巨大杯

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

超商新推燕麥奶蔬食海鮮焗飯、燕麥奶茶

超商連5天「哈根達斯雪糕買3送3」

更多熱門

相關新聞

女打完疫苗染皮膚怪病　瞬間衰老20歲

女打完疫苗染皮膚怪病　瞬間衰老20歲

英國41歲女子蜜雪兒(Michelle Flower)接種完新冠疫苗後突然染上怪病，眼睛周圍皮膚不但腫脹，還像被曬傷一樣刺痛，後來發現是感染皮膚病，懷疑有可能是打完疫苗所產生的過敏反應，讓外型看起來瞬間老了20歲。

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

「3色洋蔥」營養PK一圖看！白色含鈣量最高

「3色洋蔥」營養PK一圖看！白色含鈣量最高

她豐唇2天腫成8倍大「香腸嘴」險壓迫喉嚨

她豐唇2天腫成8倍大「香腸嘴」險壓迫喉嚨

麩質食物到處有！營養師：不吃更健康

麩質食物到處有！營養師：不吃更健康

關鍵字：

過敏LP33抗敏

讀者迴響

熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

15歲女腎臟發炎　醫意外揪出她偷嚐禁果後上癮

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

和泰「防疫保單」跟進富邦！　投保後第5天才生效

NanaQ曬「極簡胃」用餐對比　網傻眼轟：浪費食物！

具俊曄來了！小S帶老公看演出「high爆大叫歐巴」

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

莫斯科號恐帶2枚核彈沉沒　450名官兵下落不明

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面