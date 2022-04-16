換季學童過敏家長好心煩！抗敏從吃做起　打擊3大日常痛點

▲過敏症狀發作時會使孩童在課堂上不易專心，影響注意力。（影／翻攝自youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

正值季節轉變期，氣溫一下高一下低，濕度過高，體質敏感的過敏族群拉警報！過敏原總是打擾孩子的作息節奏，爸媽看在眼裡也好心疼，最擔心過敏打擾兒童最重要的學習、睡眠、關鍵時刻表現不佳等3大日常。過敏成了家長最棘手的問題，除了管理環境、做好外在防護之外，從自身體質調整才是最重要的抗敏之道。

台灣屬海島型氣候，濕熱且溫差大，容易成為塵蟎和黴菌的溫床，加上空污嚴重，使得過敏症狀變得更明顯。過敏除了會讓孩童上課無法專心影響學習外，更會影響孩童的睡眠作息。良好的睡眠可以獲得充足的休息，對孩子生長發育至關重要，但因為過敏影響而睡不好，起床時可能會有起床氣，進到學校也感覺懶懶的，因此許多家長最擔心成長黃金期的學童遇上過敏發作。

過敏症狀發作時會使孩童在課堂上的不易專心，更無法好好坐著，相較無過敏症狀的學童來看，在課堂時被分心影響的狀況更為顯著；精神不濟也會影響到孩子情緒，對參與活動的偏好度降低，甚至常常在成長的關鍵時刻表現不佳進而影響和同儕之間的人際關係，這些發生在學童身上，成為成長過程中最大勁敵！

想要避免過敏，只維持居家整潔、開空氣清淨機夠嗎？對抗過敏，首先要了解過敏是怎麼產生的，過敏與免疫息息相關，正常人體中的TH1與TH2兩種重要T細胞會呈現平衡狀態，當TH2過於旺盛時，則會導致身體產生大量過敏抗體IgE，造成過敏反應。維持居家清潔、開空氣清淨機、戴口罩，雖然可以減少誘發過敏原，但外在環境變因多很難一一控制，唯有調整自身體質更重要！

▲大家熟知的LP33機能優酪乳不只營養好喝，還能調整體質、提升保護力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

免疫系統中的TH1與TH2的平衡狀態就像蹺蹺板的兩端，會隨著內外影響上上下下，選擇適合的益生菌產品，可促進TH1細胞活性，有助於TH1與TH2維持平衡狀態。針對過敏體質調整，市面上有許多抗敏產品，優酪乳是家長常會挑選的品項，不僅營養美味孩子喜歡，而且經濟實惠又方便購買。其中，含有專利LP菌的LP33機能優酪乳，經由國家健康食品認證可輔助調整過敏體質，長期飲用有助於促進第一型Ｔ輔助細胞活性，不僅營養好喝，還能幫孩子由內而外建立抗敏保護力。

許多家長們都有是否過敏時才要喝的疑問，其實活菌是會隨著時間漸漸被代謝出去的，因此持續補充好菌是非常重要的。家長們不妨每日於早餐幫孩子們準備1瓶含有LP菌的LP33優酪乳，唯有幫孩子調整好體質，才能輕鬆面對季節環境變化！

▲早餐一瓶LP33機能優酪乳營養又健康。

▲ LP33機能優酪乳搭配麥片、水果可當美味點心。