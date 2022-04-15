快訊／高雄列高風險區！將啟動居家照護　陳其邁：已經準備好

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

單日本土破千例！中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內1209例本土個案，再創歷史新高，其中高雄新增58例，被列入高風險區，準備啟動居家照護。高雄市長陳其邁表示，已跟中央提出申請，應該很快會核准，這部分已經準備很久，隨時都可以做，已經準備好了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲確診者分流收治原則。（圖／曾梓倩製）

國內確診數屢創新高，為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，調整輕重症分流原則，中重症、高齡、洗腎、懷孕36周以上確診者送醫、無症狀或輕症者送往加強版檢疫所。啟動居家照護之縣市，未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，得採居家照護管理；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。

針對啟動居家照護部分，陳其邁表示，隨著疫情社區化，未來感染數一定會增加，目前是輕症、無症狀的多，從預防概念上，應該要分散到基層診所，這是一個比較完整的照顧，才能應付大量確診者，因為醫院是要留給重症或是高危險族群的病患來居住。

陳其邁表示，居家照護部分已跟中央提出申請，應該很快會核准，高雄也為此準備很久，隨時都可以做，都已經準備好了。初步會採取全人照顧、分級醫療處理，保持真正急重症需要的醫療量能，明天就會正式對外說明。